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Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината - РИА Новости, 09.07.2021
Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех инстанций, которые обязали Алексея Навального возместить крымскому мясокомбинату "Дружба народов"... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:09
2021-07-09T16:10
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
фонд борьбы с коррупцией
виктор золотов
происшествия
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех инстанций, которые обязали Алексея Навального возместить крымскому мясокомбинату "Дружба народов" судебные расходы в размере более 3,3 миллиона рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.ВС РФ отклонил кассационную жалобу Навального, просившего отправить вопрос для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.В рамках этого дела арбитражные суды трех инстанций по иску мясокомбината признали не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца информацию о поставках "Дружбой народов" некачественных продуктов по завышенным ценам Росгвардии. Суды обязали Навального опровергнуть эти сведения и удалить ролик и статью со своего сайта. Судебные акты по делу в марте 2020 года поддержал и Верховный суд.После этого истец предъявил к возмещению расходы, понесенные им на оплату услуг своих представителей в суде по договору с адвокатским бюро "Падва и партнеры" и на нотариальный осмотр интернет-сайтов. Суд первой инстанции счел, что факт несения расходов подтверждается участием юристов в судебных заседаниях, а их размер "соответствует критерию разумности". Ходатайство было удовлетворено в полном объеме. Определение затем оставили без изменения апелляционный и окружной суды.Мясокомбинат "Дружба народов" упоминался в публикации и видеосюжете запрещенной на территории РФ организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией"*, посвященных закупке продуктов для Росгвардии. В них, в частности, утверждалось, что продукты для нужд ведомства закупаются у мясокомбината по ценам существенно выше рыночных. Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал эти утверждения оскорбительными и клеветническими.Как сообщается на сайте агропромышленного холдинга "Дружба народов", он работает в Крыму с 1957 года и сегодня является крупнейшим агропромышленным предприятием региона. В состав вертикально-интегрированного холдинга входят несколько направлений: растениеводство, производство кормов, выращивание и мясопереработка.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
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60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фонд борьбы с коррупцией, виктор золотов, происшествия
Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:09 09.07.2021 (обновлено: 16:10 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Верховный суд подтвердил взыскание с Навального судебных расходов по иску мясокомбината

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех инстанций, которые обязали Алексея Навального возместить крымскому мясокомбинату "Дружба народов" судебные расходы в размере более 3,3 миллиона рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
ВС РФ отклонил кассационную жалобу Навального, просившего отправить вопрос для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 19:38
Суд подтвердил обязанность Навального возместить расходы мясокомбинату
В рамках этого дела арбитражные суды трех инстанций по иску мясокомбината признали не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца информацию о поставках "Дружбой народов" некачественных продуктов по завышенным ценам Росгвардии. Суды обязали Навального опровергнуть эти сведения и удалить ролик и статью со своего сайта. Судебные акты по делу в марте 2020 года поддержал и Верховный суд.
После этого истец предъявил к возмещению расходы, понесенные им на оплату услуг своих представителей в суде по договору с адвокатским бюро "Падва и партнеры" и на нотариальный осмотр интернет-сайтов. Суд первой инстанции счел, что факт несения расходов подтверждается участием юристов в судебных заседаниях, а их размер "соответствует критерию разумности". Ходатайство было удовлетворено в полном объеме. Определение затем оставили без изменения апелляционный и окружной суды.
Мясокомбинат "Дружба народов" упоминался в публикации и видеосюжете запрещенной на территории РФ организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией"*, посвященных закупке продуктов для Росгвардии. В них, в частности, утверждалось, что продукты для нужд ведомства закупаются у мясокомбината по ценам существенно выше рыночных. Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал эти утверждения оскорбительными и клеветническими.
Как сообщается на сайте агропромышленного холдинга "Дружба народов", он работает в Крыму с 1957 года и сегодня является крупнейшим агропромышленным предприятием региона. В состав вертикально-интегрированного холдинга входят несколько направлений: растениеводство, производство кормов, выращивание и мясопереработка.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
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