Защита Навального обжаловала отказ снять его с учета в колонии
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Защита Алексея Навального обжаловал отказ снять его с учета в колонии как склонного к побегу
РЯЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Представитель Алексея Навального обжаловал отказ снять его с учета в колонии как склонного к побегу, сообщили РИА Новости в пятницу в Петушинском районном суде Владимирской области.
"К нам поступила жалоба [апелляционная жалоба] Навального, точнее его представителя", - сообщил собеседник агентства. Соответствующая информация есть и в картотеке дел: согласно ней, жалоба поступила сегодня.
Отказное решение суд принял 2 июня, рассмотрев иск блогера к исправительной колонии №2, где он отбывает срок за мошенничество.
Такой статус, как отмечала защита Навального, предполагает более строгий надзор за ним в колонии, в частности регулярные проверки, в том числе ночью.
Кроме того, адвокаты пытались добиться отмены этого статуса через иск к СИЗО "Матросская тишина", где блогер содержался до перевода в колонию.
В этом иске Преображенский суд Москвы ранее также отказал, причем на заседании представитель изолятора заявил, что блогер дважды публично говорил о намерении сбежать. Сам Навальный объяснил эти слова шуткой.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.