https://ria.ru/20210709/navalnyy-1740592760.html

Защита Навального обжаловала отказ снять его с учета в колонии

Защита Навального обжаловала отказ снять его с учета в колонии - РИА Новости, 09.07.2021

Защита Навального обжаловала отказ снять его с учета в колонии

Представитель Алексея Навального обжаловал отказ снять его с учета в колонии как склонного к побегу, сообщили РИА Новости в пятницу в Петушинском районном суде... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:00

2021-07-09T13:00

2021-07-09T13:00

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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РЯЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Представитель Алексея Навального обжаловал отказ снять его с учета в колонии как склонного к побегу, сообщили РИА Новости в пятницу в Петушинском районном суде Владимирской области."К нам поступила жалоба [апелляционная жалоба] Навального, точнее его представителя", - сообщил собеседник агентства. Соответствующая информация есть и в картотеке дел: согласно ней, жалоба поступила сегодня.Отказное решение суд принял 2 июня, рассмотрев иск блогера к исправительной колонии №2, где он отбывает срок за мошенничество.Такой статус, как отмечала защита Навального, предполагает более строгий надзор за ним в колонии, в частности регулярные проверки, в том числе ночью.Кроме того, адвокаты пытались добиться отмены этого статуса через иск к СИЗО "Матросская тишина", где блогер содержался до перевода в колонию.В этом иске Преображенский суд Москвы ранее также отказал, причем на заседании представитель изолятора заявил, что блогер дважды публично говорил о намерении сбежать. Сам Навальный объяснил эти слова шуткой.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/navalnyy-1740107030.html

https://ria.ru/20210629/peskov-1739140824.html

https://ria.ru/20210601/podrostki-1735032176.html

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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия