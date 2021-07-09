https://ria.ru/20210709/napadenie-1740620724.html

В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих

В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих - РИА Новости, 09.07.2021

В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих

Мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в Екатеринбурге, два человека пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:58

2021-07-09T14:58

2021-07-09T15:37

валерий горелых

гумвд

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в Екатеринбурге, два человека пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Инцидент произошел у станции метро "Чкаловская", где по своим делам находился полицейский. К нему обратились несколько человек — очевидцы жаловались на мужчину, который вел себя неадекватно.Злоумышленник ранил ножом одного из них, кроме того, он избил рабочего строительного объекта, расположенного рядом с метро. Полицейские его задержали. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.Личность нападавшего установлена. Известно, что мужчина зарегистрирован в Москве, но проживает в общежитии Екатеринбурга. Он ранее не судим, состоит на учете в психиатрической клинике.

https://ria.ru/20210623/napadenie-1738216798.html

https://ria.ru/20210517/napadenie-1732590588.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия