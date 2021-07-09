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В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих
В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих - РИА Новости, 09.07.2021
В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих
Мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в Екатеринбурге, два человека пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:58
2021-07-09T14:58
2021-07-09T15:37
валерий горелых
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в Екатеринбурге, два человека пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Инцидент произошел у станции метро "Чкаловская", где по своим делам находился полицейский. К нему обратились несколько человек — очевидцы жаловались на мужчину, который вел себя неадекватно.Злоумышленник ранил ножом одного из них, кроме того, он избил рабочего строительного объекта, расположенного рядом с метро. Полицейские его задержали. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.Личность нападавшего установлена. Известно, что мужчина зарегистрирован в Москве, но проживает в общежитии Екатеринбурга. Он ранее не судим, состоит на учете в психиатрической клинике.
https://ria.ru/20210623/napadenie-1738216798.html
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валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия
В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих
14:58 09.07.2021 (обновлено: 15:37 09.07.2021)
В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих, двое пострадали