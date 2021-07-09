Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/napadenie-1740620724.html
В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих
В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих - РИА Новости, 09.07.2021
В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих
Мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в Екатеринбурге, два человека пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:58
2021-07-09T15:37
валерий горелых
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в Екатеринбурге, два человека пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Инцидент произошел у станции метро "Чкаловская", где по своим делам находился полицейский. К нему обратились несколько человек — очевидцы жаловались на мужчину, который вел себя неадекватно.Злоумышленник ранил ножом одного из них, кроме того, он избил рабочего строительного объекта, расположенного рядом с метро. Полицейские его задержали. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.Личность нападавшего установлена. Известно, что мужчина зарегистрирован в Москве, но проживает в общежитии Екатеринбурга. Он ранее не судим, состоит на учете в психиатрической клинике.
https://ria.ru/20210623/napadenie-1738216798.html
https://ria.ru/20210517/napadenie-1732590588.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15dded59bc01c1f21bc36678994a0195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия
В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих
14:58 09.07.2021 (обновлено: 15:37 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих, двое пострадали

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в Екатеринбурге, два человека пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Инцидент произошел у станции метро "Чкаловская", где по своим делам находился полицейский. К нему обратились несколько человек — очевидцы жаловались на мужчину, который вел себя неадекватно.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 12:39
В Нижегородской области мужчина напал с топором на прохожего
Злоумышленник ранил ножом одного из них, кроме того, он избил рабочего строительного объекта, расположенного рядом с метро.
Полицейские его задержали. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Личность нападавшего установлена. Известно, что мужчина зарегистрирован в Москве, но проживает в общежитии Екатеринбурга. Он ранее не судим, состоит на учете в психиатрической клинике.
Полиция работает на месте тройного убийства в Екатеринбурге
17 мая, 10:39
В Екатеринбурге три человека погибли после нападения мужчины с ножом
 
Валерий ГорелыхГУМВДСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:31Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
Лента новостейМолния