https://ria.ru/20210709/nagrady-1740662135.html

Воробьев наградил семерых подмосковных медиков

Воробьев наградил семерых подмосковных медиков - РИА Новости, 09.07.2021

Воробьев наградил семерых подмосковных медиков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил в парке "Усадьба Кривякино" семерых медработников из Воскресенска, сообщает пресс-служба правительства и... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T18:23

2021-07-09T18:23

2021-07-09T18:23

новости подмосковья

вакцинация россиян от covid-19

россия

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил в парке "Усадьба Кривякино" семерых медработников из Воскресенска, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Подмосковья."Вы удостоены высоких государственных наград и делаете очень важное, благородное дело. Делаете его от души, от сердца. Все жители высокого мнения о наших врачах. Хочу поблагодарить вас и позвольте мне вручить награды", - приводятся в официальном Telegram-канале "Воробьев LIVE" слова губернатора.Отмечается, что также в "Усадьбе Кривякино" открыли выездной пункт вакцинации, он располагается в большом белом шатре. Вакцинация в парке позволяет совместить приятное с полезным: прогулку и заботу о своем здоровье. Сегодня здесь сделал прививку актер Михаил Полицеймако."Не открою ничего нового - человек должен прежде всего о себе думать. Потому что те, кто вакцинируются, - болеют легче. Мы сейчас вышли на очень хорошие позиции и являемся лидерами в России по вакцинации - за вчерашний день 51-52 тысячи", - цитирует пресс-служба слова Воробьева.

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740618509.html

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вакцинация россиян от covid-19, россия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество