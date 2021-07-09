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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210709/nagrady-1740662135.html
Воробьев наградил семерых подмосковных медиков
Воробьев наградил семерых подмосковных медиков - РИА Новости, 09.07.2021
Воробьев наградил семерых подмосковных медиков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил в парке "Усадьба Кривякино" семерых медработников из Воскресенска, сообщает пресс-служба правительства и... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:23
2021-07-09T18:23
новости подмосковья
вакцинация россиян от covid-19
россия
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил в парке "Усадьба Кривякино" семерых медработников из Воскресенска, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Подмосковья."Вы удостоены высоких государственных наград и делаете очень важное, благородное дело. Делаете его от души, от сердца. Все жители высокого мнения о наших врачах. Хочу поблагодарить вас и позвольте мне вручить награды", - приводятся в официальном Telegram-канале "Воробьев LIVE" слова губернатора.Отмечается, что также в "Усадьбе Кривякино" открыли выездной пункт вакцинации, он располагается в большом белом шатре. Вакцинация в парке позволяет совместить приятное с полезным: прогулку и заботу о своем здоровье. Сегодня здесь сделал прививку актер Михаил Полицеймако."Не открою ничего нового - человек должен прежде всего о себе думать. Потому что те, кто вакцинируются, - болеют легче. Мы сейчас вышли на очень хорошие позиции и являемся лидерами в России по вакцинации - за вчерашний день 51-52 тысячи", - цитирует пресс-служба слова Воробьева.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Воробьев наградил семерых подмосковных медиков
18:23 09.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Андрей Воробьев вручил награды семерым медикам из подмосковного Воскресенска

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил в парке "Усадьба Кривякино" семерых медработников из Воскресенска, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Подмосковья.
"Вы удостоены высоких государственных наград и делаете очень важное, благородное дело. Делаете его от души, от сердца. Все жители высокого мнения о наших врачах. Хочу поблагодарить вас и позвольте мне вручить награды", - приводятся в официальном Telegram-канале "Воробьев LIVE" слова губернатора.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
Вчера, 14:50Распространение коронавируса
В Подмосковье от COVID-19 прививаются 50 тысяч человек в день
Отмечается, что также в "Усадьбе Кривякино" открыли выездной пункт вакцинации, он располагается в большом белом шатре. Вакцинация в парке позволяет совместить приятное с полезным: прогулку и заботу о своем здоровье. Сегодня здесь сделал прививку актер Михаил Полицеймако.
"Не открою ничего нового - человек должен прежде всего о себе думать. Потому что те, кто вакцинируются, - болеют легче. Мы сейчас вышли на очень хорошие позиции и являемся лидерами в России по вакцинации - за вчерашний день 51-52 тысячи", - цитирует пресс-служба слова Воробьева.
 
Новости ПодмосковьяВакцинация россиян от COVID-19РоссияАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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