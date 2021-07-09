https://ria.ru/20210709/naemniki-1740547829.html
В МИД оценили ситуацию с иностранными наемниками в Ливии
В МИД оценили ситуацию с иностранными наемниками в Ливии - РИА Новости, 09.07.2021
В МИД оценили ситуацию с иностранными наемниками в Ливии
Москва не ведет предметных переговоров о выводе из Ливии иностранных наемников ни с Турцией, ни с другой страной, так как эту проблему должны решать сами... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:16
2021-07-09T09:16
2021-07-09T09:16
россия
сергей вершинин
москва
ливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f84b1ab06c92a9ded8edbb94ec1a8f5c.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва не ведет предметных переговоров о выводе из Ливии иностранных наемников ни с Турцией, ни с другой страной, так как эту проблему должны решать сами ливийцы, но если этот процесс будет запущен, иностранные военные должны покидать страну синхронно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Он отметил, что проблема присутствия иностранных контингентов в Ливии "присутствует в наших двусторонних контактах с зарубежными партнерами, которым мы разъясняем российскую позицию по данному вопросу"."Она хорошо известна и заключается в том, что процесс эвакуации иностранных военных элементов должен быть синхронизирован по времени и затрагивать все неливийские вооруженные формирования, находящиеся в стране. Иначе будет нарушен сложившийся баланс сил, благодаря которому в стране уже на протяжении года сохраняется затишье", - сказал Вершинин."Вместе с тем хочу подчеркнуть, что предметных переговоров о выводе с ливийской территории иностранных наемников и военнослужащих ни с Турцией, ни с какой-либо другой стороной мы не ведем. Решать эту проблему должны в первую очередь сами ливийцы в лице руководства страны", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20210614/bayden-1736927553.html
https://ria.ru/20210606/liviya-1735887402.html
россия
москва
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_7418e3b1446c38374100ce33cb573143.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей вершинин, москва, ливия, в мире
В МИД оценили ситуацию с иностранными наемниками в Ливии
Замглавы МИД Вершинин заявил, что иностранные наемники должны покидать Ливию синхронно