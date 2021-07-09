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В МИД оценили ситуацию с иностранными наемниками в Ливии
В МИД оценили ситуацию с иностранными наемниками в Ливии - РИА Новости, 09.07.2021
В МИД оценили ситуацию с иностранными наемниками в Ливии
Москва не ведет предметных переговоров о выводе из Ливии иностранных наемников ни с Турцией, ни с другой страной, так как эту проблему должны решать сами... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:16
2021-07-09T09:16
россия
сергей вершинин
москва
ливия
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва не ведет предметных переговоров о выводе из Ливии иностранных наемников ни с Турцией, ни с другой страной, так как эту проблему должны решать сами ливийцы, но если этот процесс будет запущен, иностранные военные должны покидать страну синхронно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Он отметил, что проблема присутствия иностранных контингентов в Ливии "присутствует в наших двусторонних контактах с зарубежными партнерами, которым мы разъясняем российскую позицию по данному вопросу"."Она хорошо известна и заключается в том, что процесс эвакуации иностранных военных элементов должен быть синхронизирован по времени и затрагивать все неливийские вооруженные формирования, находящиеся в стране. Иначе будет нарушен сложившийся баланс сил, благодаря которому в стране уже на протяжении года сохраняется затишье", - сказал Вершинин."Вместе с тем хочу подчеркнуть, что предметных переговоров о выводе с ливийской территории иностранных наемников и военнослужащих ни с Турцией, ни с какой-либо другой стороной мы не ведем. Решать эту проблему должны в первую очередь сами ливийцы в лице руководства страны", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20210614/bayden-1736927553.html
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россия, сергей вершинин, москва, ливия, в мире
В МИД оценили ситуацию с иностранными наемниками в Ливии
09:16 09.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

Замглавы МИД Вершинин заявил, что иностранные наемники должны покидать Ливию синхронно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва не ведет предметных переговоров о выводе из Ливии иностранных наемников ни с Турцией, ни с другой страной, так как эту проблему должны решать сами ливийцы, но если этот процесс будет запущен, иностранные военные должны покидать страну синхронно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Он отметил, что проблема присутствия иностранных контингентов в Ливии "присутствует в наших двусторонних контактах с зарубежными партнерами, которым мы разъясняем российскую позицию по данному вопросу".
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"Она хорошо известна и заключается в том, что процесс эвакуации иностранных военных элементов должен быть синхронизирован по времени и затрагивать все неливийские вооруженные формирования, находящиеся в стране. Иначе будет нарушен сложившийся баланс сил, благодаря которому в стране уже на протяжении года сохраняется затишье", - сказал Вершинин.
"Вместе с тем хочу подчеркнуть, что предметных переговоров о выводе с ливийской территории иностранных наемников и военнослужащих ни с Турцией, ни с какой-либо другой стороной мы не ведем. Решать эту проблему должны в первую очередь сами ливийцы в лице руководства страны", - отметил замминистра.
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