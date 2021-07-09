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МВД создаст реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц
МВД создаст реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц - РИА Новости, 09.07.2021
МВД создаст реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц
МВД России предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц, а также регулировать трудовую деятельность иностранцев с помощью реестров... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:49
2021-07-09T12:49
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. МВД России предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц, а также регулировать трудовую деятельность иностранцев с помощью реестров сотрудников и работодателей, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."В проекте федерального закона предлагается ряд принципиально новых подходов, в частности... Предусматривается введение реестра недобросовестных приглашающих лиц... Регулирование трудовой миграции будет осуществляться на основе двух информационных ресурсов: электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников; реестра иностранных работников", - говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что иностранцы, независимо от порядка въезда в РФ, будут вправе работать как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. Кроме того, согласно предложению, иностранные граждане смогут работать в качестве самозанятых либо осуществлять хозяйственную деятельность в качестве ПБОЮЛ.Кроме того, предлагается в качестве принудительного удаления иностранца из РФ вместо понятий "административное выдворение" и "депортация" ввести обобщающее понятие "высылка". Согласно пояснительной записке, высылку предполагается назначать судом как вид административного наказания, а также уполномоченными органами во внесудебном порядке в иных установленных проектом федерального закона случаях.Также в МВД предлагают закрепить требование о подписании иностранцами соглашения о лояльности, которое представляет собой согласие с тем, что условия, на которых разрешается въезд в РФ, предполагают соблюдение Конституции РФ и законодательства, воздержание от действий в ущерб РФ и ее гражданам и что нарушение этих запретов может повлечь отказ во въезде или утрату права на въезд и нахождение в России.Законопроектом также предлагается ввести понятие "административный надзор за законностью пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан" и новый правоохранительный режим "контролируемое пребывание"; последнее предлагается ввести для исполнения иностранцами мер административного принуждения и предупреждения иных правонарушений.Кроме того, проектом предусматривается невключение понятия "решение о неразрешении въезда" для устранения дублирующих оснований для применения мер принуждения. Таким образом, законопроект исключает необходимость вынесения решения "о какой-либо мере принуждения на основании ранее принятого решения о применении иной меры принуждения"."Решение о нежелательности пребывания (проживания) предполагается сохранить только в отношении иностранных граждан, находящихся за пределами территории Российской Федерации, въезд в Российскую Федерацию которых создает или может создать угрозу конституционно значимым ценностям", - добавляется в пояснительной записке.
https://ria.ru/20210709/mvd-1740538067.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МВД создаст реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц
12:49 09.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В МВД предложили создать реестр недобросовестных лиц, приглашающих к себе иностранцев

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. МВД России предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц, а также регулировать трудовую деятельность иностранцев с помощью реестров сотрудников и работодателей, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В проекте федерального закона предлагается ряд принципиально новых подходов, в частности... Предусматривается введение реестра недобросовестных приглашающих лиц... Регулирование трудовой миграции будет осуществляться на основе двух информационных ресурсов: электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников; реестра иностранных работников", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Отмечается, что иностранцы, независимо от порядка въезда в РФ, будут вправе работать как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. Кроме того, согласно предложению, иностранные граждане смогут работать в качестве самозанятых либо осуществлять хозяйственную деятельность в качестве ПБОЮЛ.
Кроме того, предлагается в качестве принудительного удаления иностранца из РФ вместо понятий "административное выдворение" и "депортация" ввести обобщающее понятие "высылка". Согласно пояснительной записке, высылку предполагается назначать судом как вид административного наказания, а также уполномоченными органами во внесудебном порядке в иных установленных проектом федерального закона случаях.
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Также в МВД предлагают закрепить требование о подписании иностранцами соглашения о лояльности, которое представляет собой согласие с тем, что условия, на которых разрешается въезд в РФ, предполагают соблюдение Конституции РФ и законодательства, воздержание от действий в ущерб РФ и ее гражданам и что нарушение этих запретов может повлечь отказ во въезде или утрату права на въезд и нахождение в России.
Законопроектом также предлагается ввести понятие "административный надзор за законностью пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан" и новый правоохранительный режим "контролируемое пребывание"; последнее предлагается ввести для исполнения иностранцами мер административного принуждения и предупреждения иных правонарушений.
Кроме того, проектом предусматривается невключение понятия "решение о неразрешении въезда" для устранения дублирующих оснований для применения мер принуждения. Таким образом, законопроект исключает необходимость вынесения решения "о какой-либо мере принуждения на основании ранее принятого решения о применении иной меры принуждения".
"Решение о нежелательности пребывания (проживания) предполагается сохранить только в отношении иностранных граждан, находящихся за пределами территории Российской Федерации, въезд в Российскую Федерацию которых создает или может создать угрозу конституционно значимым ценностям", - добавляется в пояснительной записке.
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