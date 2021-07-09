https://ria.ru/20210709/mvd-1740589616.html

МВД создаст реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц

МВД создаст реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц - РИА Новости, 09.07.2021

МВД создаст реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц

МВД России предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц, а также регулировать трудовую деятельность иностранцев с помощью реестров... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:49

2021-07-09T12:49

2021-07-09T12:49

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849321_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_65f021d665cb0654ff2ad2eaa42a1716.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. МВД России предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц, а также регулировать трудовую деятельность иностранцев с помощью реестров сотрудников и работодателей, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."В проекте федерального закона предлагается ряд принципиально новых подходов, в частности... Предусматривается введение реестра недобросовестных приглашающих лиц... Регулирование трудовой миграции будет осуществляться на основе двух информационных ресурсов: электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников; реестра иностранных работников", - говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что иностранцы, независимо от порядка въезда в РФ, будут вправе работать как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. Кроме того, согласно предложению, иностранные граждане смогут работать в качестве самозанятых либо осуществлять хозяйственную деятельность в качестве ПБОЮЛ.Кроме того, предлагается в качестве принудительного удаления иностранца из РФ вместо понятий "административное выдворение" и "депортация" ввести обобщающее понятие "высылка". Согласно пояснительной записке, высылку предполагается назначать судом как вид административного наказания, а также уполномоченными органами во внесудебном порядке в иных установленных проектом федерального закона случаях.Также в МВД предлагают закрепить требование о подписании иностранцами соглашения о лояльности, которое представляет собой согласие с тем, что условия, на которых разрешается въезд в РФ, предполагают соблюдение Конституции РФ и законодательства, воздержание от действий в ущерб РФ и ее гражданам и что нарушение этих запретов может повлечь отказ во въезде или утрату права на въезд и нахождение в России.Законопроектом также предлагается ввести понятие "административный надзор за законностью пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан" и новый правоохранительный режим "контролируемое пребывание"; последнее предлагается ввести для исполнения иностранцами мер административного принуждения и предупреждения иных правонарушений.Кроме того, проектом предусматривается невключение понятия "решение о неразрешении въезда" для устранения дублирующих оснований для применения мер принуждения. Таким образом, законопроект исключает необходимость вынесения решения "о какой-либо мере принуждения на основании ранее принятого решения о применении иной меры принуждения"."Решение о нежелательности пребывания (проживания) предполагается сохранить только в отношении иностранных граждан, находящихся за пределами территории Российской Федерации, въезд в Российскую Федерацию которых создает или может создать угрозу конституционно значимым ценностям", - добавляется в пояснительной записке.

https://ria.ru/20210709/mvd-1740538067.html

https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735728071.html

https://ria.ru/20210612/video-1736731923.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество