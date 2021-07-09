https://ria.ru/20210709/moshenniki-1740618139.html

Космонавт рассказал, как его пытались обмануть мошенники

Космонавт рассказал, как его пытались обмануть мошенники - РИА Новости, 09.07.2021

Космонавт рассказал, как его пытались обмануть мошенники

Космонавт Олег Новицкий рассказал, что столкнулся со звонками мошенников под видом сотрудников Сбербанка, но попытки злоумышленников обмануть его не увенчались... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:48

2021-07-09T14:48

2021-07-09T14:48

олег новицкий

сбербанк россии

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий рассказал, что столкнулся со звонками мошенников под видом сотрудников Сбербанка, но попытки злоумышленников обмануть его не увенчались успехом.В пятницу в ходе международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021 состоялось прямое включение с МКС, в ходе которого космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров дали интервью.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Новицкого и Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.Cyber Polygon - международный онлайн-тренинг, нацеленный на повышение глобальной киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами.

https://ria.ru/20210704/kamera-1739785736.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег новицкий, сбербанк россии, происшествия