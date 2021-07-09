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Космонавт рассказал, как его пытались обмануть мошенники
Космонавт рассказал, как его пытались обмануть мошенники - РИА Новости, 09.07.2021
Космонавт рассказал, как его пытались обмануть мошенники
Космонавт Олег Новицкий рассказал, что столкнулся со звонками мошенников под видом сотрудников Сбербанка, но попытки злоумышленников обмануть его не увенчались... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:48
2021-07-09T14:48
олег новицкий
сбербанк россии
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий рассказал, что столкнулся со звонками мошенников под видом сотрудников Сбербанка, но попытки злоумышленников обмануть его не увенчались успехом.В пятницу в ходе международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021 состоялось прямое включение с МКС, в ходе которого космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров дали интервью.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Новицкого и Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.Cyber Polygon - международный онлайн-тренинг, нацеленный на повышение глобальной киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами.
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олег новицкий, сбербанк россии, происшествия
Космонавт рассказал, как его пытались обмануть мошенники
14:48 09.07.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКосмонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

Космонавт Олег Новицкий рассказал, как мошенники пытались его обмануть под видом Сбербанка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий рассказал, что столкнулся со звонками мошенников под видом сотрудников Сбербанка, но попытки злоумышленников обмануть его не увенчались успехом.
В пятницу в ходе международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021 состоялось прямое включение с МКС, в ходе которого космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров дали интервью.
"Были попытки, были телефонные звонки. Но такого прямого взлома не было, потому что нет у меня столько ценной информации, чтобы кого-то заинтересовать. Но были звонки, опять же, сотрудниками Сбербанка представлялись. Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали", - рассказал Новицкий.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Новицкого и Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Cyber Polygon - международный онлайн-тренинг, нацеленный на повышение глобальной киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами.
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Олег НовицкийСбербанк РоссииПроисшествия
 
 
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