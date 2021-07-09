Космонавт рассказал, как его пытались обмануть мошенники
Космонавт Олег Новицкий рассказал, как мошенники пытались его обмануть под видом Сбербанка
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий рассказал, что столкнулся со звонками мошенников под видом сотрудников Сбербанка, но попытки злоумышленников обмануть его не увенчались успехом.
В пятницу в ходе международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021 состоялось прямое включение с МКС, в ходе которого космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров дали интервью.
"Были попытки, были телефонные звонки. Но такого прямого взлома не было, потому что нет у меня столько ценной информации, чтобы кого-то заинтересовать. Но были звонки, опять же, сотрудниками Сбербанка представлялись. Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали", - рассказал Новицкий.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Новицкого и Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Cyber Polygon - международный онлайн-тренинг, нацеленный на повышение глобальной киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами.