https://ria.ru/20210709/moshenniki-1740556107.html

Россиян предупредили о схеме мошенничества с "бонусами за вакцинацию"

Россиян предупредили о схеме мошенничества с "бонусами за вакцинацию" - РИА Новости, 09.07.2021

Россиян предупредили о схеме мошенничества с "бонусами за вакцинацию"

Представители банков сообщили о новой схеме мошенничества при вакцинации от коронавируса, пишет РБК. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:07

2021-07-09T10:07

2021-07-09T10:55

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

лаборатория касперского

газпромбанк

втб

москва

общество

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Представители банков сообщили о новой схеме мошенничества при вакцинации от коронавируса, пишет РБК.Злоумышленники выкладывают в Сети объявления о начислении бонусов за сделанную прививку. Эту схему уже выявили в Газпромбанке и ВТБ."Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам", — уточнил контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Антон Яценко.В компании призвали быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.В последнее время число мошеннических схем, связанных с иммунизацией от коронавируса, заметно увеличилось. Так, в Москве выявили продавцов поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, а также COVID-сертификатов. За использование QR-кодов, которые ведут на ложный портал госуслуг, наказание может составить до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210708/kaluga-1740487793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, лаборатория касперского, газпромбанк, втб, москва, общество