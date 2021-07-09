https://ria.ru/20210709/moshenniki-1740556107.html
Россиян предупредили о схеме мошенничества с "бонусами за вакцинацию"
Россиян предупредили о схеме мошенничества с "бонусами за вакцинацию" - РИА Новости, 09.07.2021
Россиян предупредили о схеме мошенничества с "бонусами за вакцинацию"
Представители банков сообщили о новой схеме мошенничества при вакцинации от коронавируса, пишет РБК. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:07
2021-07-09T10:07
2021-07-09T10:55
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
лаборатория касперского
газпромбанк
втб
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общество
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Представители банков сообщили о новой схеме мошенничества при вакцинации от коронавируса, пишет РБК.Злоумышленники выкладывают в Сети объявления о начислении бонусов за сделанную прививку. Эту схему уже выявили в Газпромбанке и ВТБ."Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам", — уточнил контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Антон Яценко.В компании призвали быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.В последнее время число мошеннических схем, связанных с иммунизацией от коронавируса, заметно увеличилось. Так, в Москве выявили продавцов поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, а также COVID-сертификатов. За использование QR-кодов, которые ведут на ложный портал госуслуг, наказание может составить до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210708/kaluga-1740487793.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, лаборатория касперского, газпромбанк, втб, москва, общество
Россиян предупредили о схеме мошенничества с "бонусами за вакцинацию"
10:07 09.07.2021 (обновлено: 10:55 09.07.2021)
Банки предупредили россиян о новой схеме мошенничества с "бонусами за вакцинацию"