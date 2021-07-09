https://ria.ru/20210709/mitropolit-1740593164.html

Митрополит намерен пройти запрещенный властями Царский крестный ход

Митрополит намерен пройти запрещенный властями Царский крестный ход - РИА Новости, 09.07.2021

Митрополит намерен пройти запрещенный властями Царский крестный ход

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что намерен пройти маршрут Царского крестного хода, отмененного властями из-за... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:01

2021-07-09T13:01

2021-07-09T14:49

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что намерен пройти маршрут Царского крестного хода, отмененного властями из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что проведение традиционного Царского крестного хода, который ежегодно организуют в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, не было согласовано из-за распространения по региону нового штамма коронавируса."В нынешней эпидемической ситуации не может быть идеальных решений. Каждый самостоятельно находит баланс между мужеством и страхом, ответственностью и смелостью, осторожностью и дерзновением. Я однозначно пойду! Решение властей, не согласовавших проведение Царского крестного хода, имеет под собой основания. Хотя не следовало бы стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции", - написал митрополит в Telegram.Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, отметил он, стала для десятков тысяч человек священной, и то, что люди будут пытаться пройти его маршрутом, по его мнению, очевидно. Митрополит также призвал верующих "принимать максимальные меры по защите собственной жизни и жизни окружающих".РИА Новости запросило комментарий у министерства общественной безопасности Свердловской области, но пока не располагает позицией министерства по этому поводу.Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч человек, проводится в ночь на 17 июля, в годовщину расстрела семьи императора Николая II. Участники шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около четырех-пяти часов.С начала пандемии руководство Русской православной церкви поддерживало призывы светских властей к соблюдению санитарных требований. В свете этого церковь нередко отказывалась от традиционных массовых мероприятий. В частности, в 2020 году перед Пасхой – главным праздником православных – рабочая группа при патриархе Кирилле разработала документ, в котором рекомендовала верующим молиться дома и не посещать богослужения.Сам патриарх во время локдауна призывал верующих сидеть дома и воздерживаться от посещения храмов на период карантинных мер. В пасхальном послании духовенству и прихожанам он отметил, что "власти применяют ограничительные меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии", и призвал не поддаваться панике, а усилить молитвы об исцелении больных ковидом и ограждении здоровых от инфекции.Сейчас в храмах Русской православной церкви продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусом. Так, еще весной 2020 года священный синод РПЦ утвердил меры предосторожности при проведении богослужений во время пандемии. Они предписывают, в частности, воздержание от целования креста по окончании литургии, обработку дезинфицирующим раствором лжицы (ложки для причастия) после каждого причастника. Стаканчики для запивки после причастия должны быть одноразовыми. Предписано использовать одноразовые палочки для елеопомазания (помазания тела освященным елеем) вместо кисточки. При каждом таинстве крещения меняется и освящается вода. Регулярно дезинфицируются иконы, к которым прикладываются верующие.

https://ria.ru/20210603/khod-1735451527.html

https://ria.ru/20210709/prichastie-1740572613.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), евгений куйвашев, русская православная церковь, свердловская область, екатеринбург