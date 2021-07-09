Резидент ОЭЗ Москвы "Микрон" выходит на рынок Туркмении
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Крупнейший российский производитель и экспортер микроэлектроники "Микрон", являющийся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, начинает продвижение своей продукции в Туркмении, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Продукция производителей микроэлектроники пользуется наибольшим спросом на внешних рынках среди всех решений, создаваемых в ОЭЗ Москвы. Они обеспечивают более половины всех экспортных поставок из ОЭЗ, общий объем которых в прошлом году составил 1,2 миллиарда рублей. Новое направление усилит экспортный потенциал особой экономической зоны столицы и расширит присутствие ее передовых разработок на зарубежных рынках", - отметил руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, соглашение о сотрудничестве и реализации совместных технологических проектов подписали ГК "Микрон" и туркменский производитель электротехнического оборудования "Айдын Гиджелер".
Договоренности предусматривают совместную разработку и реализацию проектов в сфере идентификации объектов, маркировки промышленных товаров, систем контроля и управления доступом (СКУД), электронных документов, смарт-карт и продукции в области радиочастотной идентификации (RFID).
ГК "Микрон" - один из лидеров полупроводниковой отрасли РФ, производит более 700 наименований продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.