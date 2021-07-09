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Резидент ОЭЗ Москвы "Микрон" выходит на рынок Туркмении

Резидент ОЭЗ Москвы "Микрон" выходит на рынок Туркмении - РИА Новости, 09.07.2021

Резидент ОЭЗ Москвы "Микрон" выходит на рынок Туркмении

Крупнейший российский производитель и экспортер микроэлектроники "Микрон", являющийся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, начинает продвижение... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:41

2021-07-09T14:41

2021-07-09T14:41

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

александр прохоров

москва

туркмения

технологии

экономика

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Крупнейший российский производитель и экспортер микроэлектроники "Микрон", являющийся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, начинает продвижение своей продукции в Туркмении, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По данным пресс-службы, соглашение о сотрудничестве и реализации совместных технологических проектов подписали ГК "Микрон" и туркменский производитель электротехнического оборудования "Айдын Гиджелер". Договоренности предусматривают совместную разработку и реализацию проектов в сфере идентификации объектов, маркировки промышленных товаров, систем контроля и управления доступом (СКУД), электронных документов, смарт-карт и продукции в области радиочастотной идентификации (RFID).ГК "Микрон" - один из лидеров полупроводниковой отрасли РФ, производит более 700 наименований продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.

https://ria.ru/20210629/eksport-1739044073.html

россия

москва

туркмения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр прохоров, москва, туркмения, технологии, экономика