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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210709/mikron-1740616199.html
Резидент ОЭЗ Москвы "Микрон" выходит на рынок Туркмении
Резидент ОЭЗ Москвы "Микрон" выходит на рынок Туркмении - РИА Новости, 09.07.2021
Резидент ОЭЗ Москвы "Микрон" выходит на рынок Туркмении
Крупнейший российский производитель и экспортер микроэлектроники "Микрон", являющийся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, начинает продвижение... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:41
2021-07-09T14:41
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
александр прохоров
москва
туркмения
технологии
экономика
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Крупнейший российский производитель и экспортер микроэлектроники "Микрон", являющийся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, начинает продвижение своей продукции в Туркмении, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По данным пресс-службы, соглашение о сотрудничестве и реализации совместных технологических проектов подписали ГК "Микрон" и туркменский производитель электротехнического оборудования "Айдын Гиджелер". Договоренности предусматривают совместную разработку и реализацию проектов в сфере идентификации объектов, маркировки промышленных товаров, систем контроля и управления доступом (СКУД), электронных документов, смарт-карт и продукции в области радиочастотной идентификации (RFID).ГК "Микрон" - один из лидеров полупроводниковой отрасли РФ, производит более 700 наименований продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.
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россия, александр прохоров, москва, туркмения, технологии, экономика

Резидент ОЭЗ Москвы "Микрон" выходит на рынок Туркмении

14:41 09.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство пластин с микросхемами
Производство пластин с микросхемами - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Крупнейший российский производитель и экспортер микроэлектроники "Микрон", являющийся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, начинает продвижение своей продукции в Туркмении, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Продукция производителей микроэлектроники пользуется наибольшим спросом на внешних рынках среди всех решений, создаваемых в ОЭЗ Москвы. Они обеспечивают более половины всех экспортных поставок из ОЭЗ, общий объем которых в прошлом году составил 1,2 миллиарда рублей. Новое направление усилит экспортный потенциал особой экономической зоны столицы и расширит присутствие ее передовых разработок на зарубежных рынках", - отметил руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, соглашение о сотрудничестве и реализации совместных технологических проектов подписали ГК "Микрон" и туркменский производитель электротехнического оборудования "Айдын Гиджелер".
Договоренности предусматривают совместную разработку и реализацию проектов в сфере идентификации объектов, маркировки промышленных товаров, систем контроля и управления доступом (СКУД), электронных документов, смарт-карт и продукции в области радиочастотной идентификации (RFID).
ГК "Микрон" - один из лидеров полупроводниковой отрасли РФ, производит более 700 наименований продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 13:52Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Экспорт резидентов ОЭЗ Москвы вырос втрое до 1,2 миллиарда рублей
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыРоссияАлександр ПрохоровМоскваТуркменияТехнологииЭкономика
 
 
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