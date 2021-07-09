https://ria.ru/20210709/mfts-1740584065.html
Подмосковные МФЦ введут предварительную запись для непривитых
Подмосковные МФЦ введут предварительную запись для непривитых - РИА Новости, 09.07.2021
Подмосковные МФЦ введут предварительную запись для непривитых
С 10 июля МФЦ Московской области начнут переход на прием заявителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19, по предварительной записи, те, кто имеет QR-код или... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:31
2021-07-09T12:31
2021-07-09T12:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. С 10 июля МФЦ Московской области начнут переход на прием заявителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19, по предварительной записи, те, кто имеет QR-код или сертификат о прохождении вакцинации (в том числе первого этапа), смогут посещать МФЦ без предзаписи, сообщает пресс-служба мингосуправления Московской области."В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе, для сохранения здоровья посетителей и сотрудников МФЦ принято решение разделить потоки вакцинированных и невакцинированных заявителей. Порядок работы конкретных офисов и перечень услуг, прием по которым будет проходить без предзаписи, определяется каждым МФЦ индивидуально по согласованию с администрацией в зависимости от обстановки в муниципалитете", - следует из сообщения.Отмечается, что заявители, которые прошли вакцинацию от COVID-19 (в том числе первым компонентом), могут воспользоваться всеми услугами центров без предварительной записи. Для получения услуг необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата."Посетители, не прошедшие вакцинацию, должны оформить предварительную запись. Записаться на прием в МФЦ можно через региональный портал госуслуг с помощью сервиса "Предзапись в МФЦ" на главной странице, а также по короткому номеру 122 и телефону единого контакт-центра Московской области", - следует из сообщения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740576048.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество
Подмосковные МФЦ введут предварительную запись для непривитых
Подмосковные МФЦ с 10 июля введут предварительную запись для непривитых
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
С 10 июля МФЦ Московской области
начнут переход на прием заявителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19, по предварительной записи, те, кто имеет QR-код или сертификат о прохождении вакцинации (в том числе первого этапа), смогут посещать МФЦ без предзаписи, сообщает пресс-служба мингосуправления Московской области.
"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе, для сохранения здоровья посетителей и сотрудников МФЦ принято решение разделить потоки вакцинированных и невакцинированных заявителей. Порядок работы конкретных офисов и перечень услуг, прием по которым будет проходить без предзаписи, определяется каждым МФЦ индивидуально по согласованию с администрацией в зависимости от обстановки в муниципалитете", - следует из сообщения.
Отмечается, что заявители, которые прошли вакцинацию от COVID-19 (в том числе первым компонентом), могут воспользоваться всеми услугами центров без предварительной записи. Для получения услуг необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата.
"Посетители, не прошедшие вакцинацию, должны оформить предварительную запись. Записаться на прием в МФЦ можно через региональный портал госуслуг с помощью сервиса "Предзапись в МФЦ" на главной странице, а также по короткому номеру 122 и телефону единого контакт-центра Московской области", - следует из сообщения.