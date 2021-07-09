https://ria.ru/20210709/mfts-1740584065.html

Подмосковные МФЦ введут предварительную запись для непривитых

Подмосковные МФЦ введут предварительную запись для непривитых - РИА Новости, 09.07.2021

Подмосковные МФЦ введут предварительную запись для непривитых

С 10 июля МФЦ Московской области начнут переход на прием заявителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19, по предварительной записи, те, кто имеет QR-код или... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:31

2021-07-09T12:31

2021-07-09T12:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. С 10 июля МФЦ Московской области начнут переход на прием заявителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19, по предварительной записи, те, кто имеет QR-код или сертификат о прохождении вакцинации (в том числе первого этапа), смогут посещать МФЦ без предзаписи, сообщает пресс-служба мингосуправления Московской области."В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе, для сохранения здоровья посетителей и сотрудников МФЦ принято решение разделить потоки вакцинированных и невакцинированных заявителей. Порядок работы конкретных офисов и перечень услуг, прием по которым будет проходить без предзаписи, определяется каждым МФЦ индивидуально по согласованию с администрацией в зависимости от обстановки в муниципалитете", - следует из сообщения.Отмечается, что заявители, которые прошли вакцинацию от COVID-19 (в том числе первым компонентом), могут воспользоваться всеми услугами центров без предварительной записи. Для получения услуг необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата."Посетители, не прошедшие вакцинацию, должны оформить предварительную запись. Записаться на прием в МФЦ можно через региональный портал госуслуг с помощью сервиса "Предзапись в МФЦ" на главной странице, а также по короткому номеру 122 и телефону единого контакт-центра Московской области", - следует из сообщения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740576048.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество