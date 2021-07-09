https://ria.ru/20210709/mccartney-1740467026.html

Опубликован трейлер сериала о Поле Маккартни

Опубликован трейлер сериала о Поле Маккартни - РИА Новости, 09.07.2021

Опубликован трейлер сериала о Поле Маккартни

McCartney 3,2,1" об участнике группы The Beatles Поле Маккартни. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T02:31

2021-07-09T02:31

2021-07-09T02:31

youtube

the beatles

культура

кино и сериалы

новости культуры

пол маккартни

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. На YouTube представили трейлер документального мини-сериала сервиса Hulu "McCartney 3,2,1" об участнике группы The Beatles Поле Маккартни. В сериале знаменитый музыкант рассказывает продюсеру Рику Рубину о прошлом The Beatles, Wings, сольной карьере, песнях и личных отношениях, которые повлияли на написание знаковых композиций. Остальные детали сюжета пока не раскрывают, но ожидается, что повествование будет вестись в хронологическом порядке. Режиссер проекта — лауреат премии "Эмми" Закари Хайнцерлинг, известный по работе над документальным фильмом "Милашка и боксер" (2013). Исполнительные продюсеры — Маккартни и Рубин. Премьера мини-сериала, состоящего из шести эпизодов, состоится 16 июля на Hulu.

https://ria.ru/20210630/goodomens-1739106432.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, the beatles, кино и сериалы, новости культуры, пол маккартни