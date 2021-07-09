https://ria.ru/20210709/mccartney-1740467026.html
Опубликован трейлер сериала о Поле Маккартни
Опубликован трейлер сериала о Поле Маккартни - РИА Новости, 09.07.2021
Опубликован трейлер сериала о Поле Маккартни
McCartney 3,2,1" об участнике группы The Beatles Поле Маккартни. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T02:31
2021-07-09T02:31
2021-07-09T02:31
youtube
the beatles
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кино и сериалы
новости культуры
пол маккартни
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. На YouTube представили трейлер документального мини-сериала сервиса Hulu "McCartney 3,2,1" об участнике группы The Beatles Поле Маккартни. В сериале знаменитый музыкант рассказывает продюсеру Рику Рубину о прошлом The Beatles, Wings, сольной карьере, песнях и личных отношениях, которые повлияли на написание знаковых композиций. Остальные детали сюжета пока не раскрывают, но ожидается, что повествование будет вестись в хронологическом порядке. Режиссер проекта — лауреат премии "Эмми" Закари Хайнцерлинг, известный по работе над документальным фильмом "Милашка и боксер" (2013). Исполнительные продюсеры — Маккартни и Рубин. Премьера мини-сериала, состоящего из шести эпизодов, состоится 16 июля на Hulu.
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youtube, the beatles, кино и сериалы, новости культуры, пол маккартни
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.
На YouTube представили
трейлер документального мини-сериала сервиса Hulu "
McCartney 3,2,1" об участнике группы The Beatles Поле Маккартни.
В сериале знаменитый музыкант рассказывает продюсеру Рику Рубину о прошлом The Beatles, Wings, сольной карьере, песнях и личных отношениях, которые повлияли на написание знаковых композиций.
Остальные детали сюжета пока не раскрывают, но ожидается, что повествование будет вестись в хронологическом порядке.
Режиссер проекта — лауреат премии "Эмми" Закари Хайнцерлинг, известный по работе над документальным фильмом "Милашка и боксер" (2013). Исполнительные продюсеры — Маккартни и Рубин.
Премьера мини-сериала, состоящего из шести эпизодов, состоится 16 июля на Hulu.