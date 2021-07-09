Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210709/master-klass-1740581168.html
Власти Подмосковья организуют мастер-класс по самбо в парке Люберец
Власти Подмосковья организуют мастер-класс по самбо в парке Люберец - РИА Новости, 09.07.2021
Власти Подмосковья организуют мастер-класс по самбо в парке Люберец
Власти Московской области организуют мастер-класс по самбо в парке "Наташинские пруды" городского округа Люберцы Московской обалсти, сообщил министр... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:27
2021-07-09T12:27
новости подмосковья
михаил хайкин
люберцы
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740582286_0:85:708:483_1920x0_80_0_0_24eecf4c70b01c3667f038c39f8d83e4.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Власти Московской области организуют мастер-класс по самбо в парке "Наташинские пруды" городского округа Люберцы Московской обалсти, сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Мероприятие пройдет 10 июля, начало в 11:00 по московскому времени. В программе мероприятия запланированы показательные выступления, а также зарядка с заслуженным мастером спорта РФ Али Куржиевым."Несмотря на принятые ограничения, парки Подмосковья открыты для посетителей, и продолжают свою работу. Мероприятия в парках проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм безопасности", - сказал Хайкин.
https://ria.ru/20210708/mnogodetnye-1740496775.html
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740582286_0:0:708:531_1920x0_80_0_0_88fbcfc84a340eead3d2ec48d1f8feac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил хайкин, люберцы, московская область (подмосковье)

Власти Подмосковья организуют мастер-класс по самбо в парке Люберец

12:27 09.07.2021
 
CC BY 4.0 / Министерство благоустройства Московской области / Парк "Наташинские пруды" в Люберцах
Парк Наташинские пруды в Люберцах - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
CC BY 4.0 / Министерство благоустройства Московской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Власти Московской области организуют мастер-класс по самбо в парке "Наташинские пруды" городского округа Люберцы Московской обалсти, сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Мероприятие пройдет 10 июля, начало в 11:00 по московскому времени. В программе мероприятия запланированы показательные выступления, а также зарядка с заслуженным мастером спорта РФ Али Куржиевым.
Семья отдыхает в парке - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 18:29Новости Подмосковья
Многодетным семьям из МО начнут выдавать электронные удостоверения
"Несмотря на принятые ограничения, парки Подмосковья открыты для посетителей, и продолжают свою работу. Мероприятия в парках проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм безопасности", - сказал Хайкин.
 
Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинЛюберцыМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:20На МАКС-2021 можно будет попасть в течение пяти дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:31Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
15:30"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
Лента новостейМолния