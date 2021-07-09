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Власти Подмосковья организуют мастер-класс по самбо в парке Люберец

Власти Подмосковья организуют мастер-класс по самбо в парке Люберец - РИА Новости, 09.07.2021

Власти Подмосковья организуют мастер-класс по самбо в парке Люберец

Власти Московской области организуют мастер-класс по самбо в парке "Наташинские пруды" городского округа Люберцы Московской обалсти, сообщил министр... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:27

2021-07-09T12:27

2021-07-09T12:27

новости подмосковья

михаил хайкин

люберцы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Власти Московской области организуют мастер-класс по самбо в парке "Наташинские пруды" городского округа Люберцы Московской обалсти, сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Мероприятие пройдет 10 июля, начало в 11:00 по московскому времени. В программе мероприятия запланированы показательные выступления, а также зарядка с заслуженным мастером спорта РФ Али Куржиевым."Несмотря на принятые ограничения, парки Подмосковья открыты для посетителей, и продолжают свою работу. Мероприятия в парках проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм безопасности", - сказал Хайкин.

https://ria.ru/20210708/mnogodetnye-1740496775.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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2021

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михаил хайкин, люберцы, московская область (подмосковье)