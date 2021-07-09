https://ria.ru/20210709/marsel-1740680836.html

СМИ: в результате стрельбы около детского сада в Марселе погиб человек

СМИ: в результате стрельбы около детского сада в Марселе погиб человек - РИА Новости, 09.07.2021

СМИ: в результате стрельбы около детского сада в Марселе погиб человек

Один человек погиб в результате огнестрельного ранения, трое получили ножевые ранения около детского сада во французском Марселе, передает телеканал BFM TV. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T20:38

2021-07-09T20:38

2021-07-09T20:47

франция

в мире

марсель

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ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате огнестрельного ранения, трое получили ножевые ранения около детского сада во французском Марселе, передает телеканал BFM TV.Сообщается, что инцидент произошел в пятницу днем в 11-м округе Марселя.Преступник скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.

https://ria.ru/20210625/ponozhovschina-1738639173.html

франция

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2021

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франция, в мире, марсель