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СМИ: в результате стрельбы около детского сада в Марселе погиб человек
СМИ: в результате стрельбы около детского сада в Марселе погиб человек - РИА Новости, 09.07.2021
СМИ: в результате стрельбы около детского сада в Марселе погиб человек
Один человек погиб в результате огнестрельного ранения, трое получили ножевые ранения около детского сада во французском Марселе, передает телеканал BFM TV. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T20:38
2021-07-09T20:38
2021-07-09T20:47
франция
в мире
марсель
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ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате огнестрельного ранения, трое получили ножевые ранения около детского сада во французском Марселе, передает телеканал BFM TV.Сообщается, что инцидент произошел в пятницу днем в 11-м округе Марселя.Преступник скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.
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франция, в мире, марсель
СМИ: в результате стрельбы около детского сада в Марселе погиб человек
20:38 09.07.2021 (обновлено: 20:47 09.07.2021)
BFM TV: в Марселе около детского сада произошла поножовщина со стрельбой, один человек погиб