В МИД заявили, что Россия готова к диалогу с США по Ливии
09:03 09.07.2021 (обновлено: 09:07 09.07.2021)
Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия готова к диалогу с США по Ливии
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва готова к диалогу и координации шагов по Ливии с Вашингтоном и другими заинтересованными сторонами, но до сих пор не получила ответа США на свое предложение запустить механизм российско-американских консультаций по ливийскому урегулированию, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы открыты к диалогу по Ливии со всеми заинтересованными сторонами, включая, разумеется, и США. В этой связи хотел бы отметить, что еще в декабре 2019 года в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров озвучил предложение о запуске механизма российско-американских консультаций по всему спектру вопросов содействия инклюзивному межливийскому политическому урегулированию. Реакцию на эту инициативу мы, к сожалению, так и не получили", - сказал Вершинин.
Тем не менее, по его словам, это не означает, что РФ совсем не взаимодействует с США по ливийской проблематике.
"В ноябре прошлого года провели в Москве обстоятельные консультации со спецпредставителем США по Ливии, послом США в Триполи Норландом. На полях Берлинской конференции я провел с ним полезную сверку часов. Еще раз повторю: мы готовы к координации шагов на ливийском направлении с Вашингтоном и другими влиятельными игроками. Уверен, что это было бы полезно для продвижения к долгосрочному урегулированию в Ливии при ведущей роли ООН", - добавил Вершинин.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
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