https://ria.ru/20210709/lipetsk-1740599839.html

В Липецке усиливают систему наблюдения за качеством воздуха

В Липецке усиливают систему наблюдения за качеством воздуха - РИА Новости, 09.07.2021

В Липецке усиливают систему наблюдения за качеством воздуха

Власти Липецкой области расширяют систему наблюдения за качеством атмосферного воздуха в областном центре, до конца года планируется довести количество постов... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:28

2021-07-09T13:28

2021-07-09T13:28

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Власти Липецкой области расширяют систему наблюдения за качеством атмосферного воздуха в областном центре, до конца года планируется довести количество постов мониторинга качества воздуха до четырнадцати, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, посты мониторинга – одна из мер, позволившая снизить выбросы вредных веществ в атмосферу Липецка более чем на 10 тысяч тонн за 2019 – 2020 год. Сейчас в городе установлено десять экопостов. Все они расположены в производственных районах города Липецка. До нового года планируется смонтировать четыре, в 2021 году закупят еще восемь экологических постов на сумму более 20 миллионов рублей. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" Стационарные экологические посты позволяют оперативно наблюдать за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе жилых массивов, районов, прилегающих к территории предприятий с вредными выбросами. При этом акцент сделан на основной маркер загрязнения – концентрацию сероводорода в атмосферном воздухе, превышения которой вызывают наибольшее количество обращений жителей города из-за специфического запаха."В Липецкой области ведётся целенаправленная работа по улучшению экологии. Мы объединяем усилия бизнеса, региональной и федеральной властей, чтобы решить поставленные задачи. Уже в ближайшие годы жители должны почувствовать эффект от реализации данного проекта", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210707/raschistka-1740305721.html

липецк

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игорь артамонов, липецк