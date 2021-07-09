https://ria.ru/20210709/lavrov-1740595923.html

Лавров обсудил с главой МИД Индии подготовку к двустороннему саммиту

Лавров обсудил с главой МИД Индии подготовку к двустороннему саммиту - РИА Новости, 09.07.2021

Лавров обсудил с главой МИД Индии подготовку к двустороннему саммиту

Точных дат проведения саммита РФ-Индия пока нет, лидеры двух стран проведут встречу, как только позволит ситуация с коронавирусом, заявил глава российского МИД... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:11

2021-07-09T13:11

2021-07-09T13:42

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Точных дат проведения саммита РФ-Индия пока нет, лидеры двух стран проведут встречу, как только позволит ситуация с коронавирусом, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.По его словам, он обсудил подготовку к двустороннему саммиту с главой МИД Индии Субраманияном Джайшанкаром."Особое внимание уделили развитию политического диалога, подготовке содержательного наполнения будущего российско-индийского саммита, который запланирован на этот год, но конкретную дату наши лидеры определят в зависимости от развития ситуации с пандемией коронавирусной инфекции", - сказал Лавров по итогам переговоров с индийским коллегой.Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди заявлял, что с нетерпением ожидает визита президента РФ Владимира Путина в Индию в конце этого года для участия в двустороннем саммите.

https://ria.ru/20210708/indiya-1740490419.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735737048.html

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россия, нарендра моди, сергей лавров, мид индии, владимир путин, индия, в мире