https://ria.ru/20210709/krazhi-1740628609.html

ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы

ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы - РИА Новости, 09.07.2021

ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы

Объем хищений средств у клиентов российских банков через банкоматы, терминалы и импринтеры в первом квартале вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:42

2021-07-09T15:42

2021-07-09T16:05

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Объем хищений средств у клиентов российских банков через банкоматы, терминалы и импринтеры в первом квартале вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре ЦБ."Объем операций без согласия клиентов через банкоматы, терминалы и импринтеры вырос в I квартале на 171% (по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), их количество также увеличилось (+52%)", - сказано в сообщении.Как следствие, средний чек одной операции вырос на 78% - до 17,7 тысячи рублей в первом квартале 2021 года с 9,9 тысячи рублей в аналогичном периоде прошлого года.В первом квартале этого года злоумышленникам удалось похитить почти 305 миллионов рублей, а годом ранее – 112,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210709/kibermoshenniki-1740628046.html

россия

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика