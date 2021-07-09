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ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы - РИА Новости, 09.07.2021
ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
Объем хищений средств у клиентов российских банков через банкоматы, терминалы и импринтеры в первом квартале вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:42
2021-07-09T15:42
2021-07-09T16:05
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Объем хищений средств у клиентов российских банков через банкоматы, терминалы и импринтеры в первом квартале вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре ЦБ."Объем операций без согласия клиентов через банкоматы, терминалы и импринтеры вырос в I квартале на 171% (по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), их количество также увеличилось (+52%)", - сказано в сообщении.Как следствие, средний чек одной операции вырос на 78% - до 17,7 тысячи рублей в первом квартале 2021 года с 9,9 тысячи рублей в аналогичном периоде прошлого года.В первом квартале этого года злоумышленникам удалось похитить почти 305 миллионов рублей, а годом ранее – 112,5 миллиона рублей.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:42 09.07.2021 (обновлено: 16:05 09.07.2021)
Центробанк зафиксировал резкий рост числа хищений у клиентов российских банков через банкоматы