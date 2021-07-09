https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740670983.html
В мае от коронавируса в России умерли 12,8 тысячи человек
В мае от коронавируса в России умерли 12,8 тысячи человек - РИА Новости, 09.07.2021
В мае от коронавируса в России умерли 12,8 тысячи человек
Коронавирус в мае 2021 года стал основной причиной смерти 12 779 человек в России, еще в 2 192 случаях он предполагается как основная причина смерти (для... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:14
2021-07-09T19:14
2021-07-09T19:14
распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Коронавирус в мае 2021 года стал основной причиной смерти 12 779 человек в России, еще в 2 192 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.По данным ведомства, в мае текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 984 человек, и в 2 740 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.По уточненным данным ведомства, в апреле коронавирус стал основной причиной смерти почти 16 тысяч человек, смертельные осложнения вызвал у 1 106 человек, и в 3 571 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с начала года в РФ умерли 126 тысяч 49 человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России от коронавирусной инфекции скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году).
https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740329961.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)
В мае от коронавируса в России умерли 12,8 тысячи человек
Росстат сообщил, что COVID-19 в мае стал основной причиной смерти 12,8 тысячи человек в России
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Коронавирус в мае 2021 года стал основной причиной смерти 12 779 человек в России
, еще в 2 192 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата
, опубликованных в пятницу.
По данным ведомства, в мае текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 984 человек, и в 2 740 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.
Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.
По уточненным данным ведомства, в апреле коронавирус
стал основной причиной смерти почти 16 тысяч человек, смертельные осложнения вызвал у 1 106 человек, и в 3 571 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.
В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с начала года в РФ умерли 126 тысяч 49 человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.
В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России от коронавирусной инфекции скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году).