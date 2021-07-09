https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740638038.html
Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач - РИА Новости, 09.07.2021
Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что доказать или опровергнуть искусственное или естественное происхождение коронавируса невозможно. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:29
2021-07-09T16:29
2021-07-09T16:29
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что доказать или опровергнуть искусственное или естественное происхождение коронавируса невозможно."Наука на таком этапе, что доказать или опровергнуть это искусственное происхождение или естественное не представляется возможным. Потому что должны быть аналоги, должны быть банки, и в настоящий момент мы идем по этому пути", - заявил Горелов в эфире радио "Говорит Москва".Он отметил, что можно конструировать биологическое оружие из бактерий: конструировать различные штаммы, которые ускользают от антибиотиков, но с вирусами пока это невозможно.Он также подчеркнул, что если не выстроить надежные барьеры для вируса, он будет мутировать.
https://ria.ru/20210709/mutatsiya-1740631805.html
https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740624360.html
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
Эпидемиолог Горелов заявил, что доказать искусственное происхождение коронавируса нельзя