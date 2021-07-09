https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740624360.html

Эпидемиолог считает, что коронавирус не займет место гриппа

Эпидемиолог считает, что коронавирус не займет место гриппа - РИА Новости, 09.07.2021

Эпидемиолог считает, что коронавирус не займет место гриппа

Коронавирус не вытесняет вирус гриппа из человеческой популяции, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:20

2021-07-09T15:20

2021-07-09T16:04

александр горелов

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Коронавирус не вытесняет вирус гриппа из человеческой популяции, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов."Абсолютно не соглашусь, потому что каждый (вирус - ред.) живет своей жизнью", - заявил он в эфире радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос о том, вытесняет ли коронавирус грипп из человеческой популяции.Он уточнил, что для инфекционных заболеваний характерны не только сезонные подъемы, но есть и определенная периодичность, ключевым моментом которой является способность максимально заражать людей.

https://rsport.ria.ru/20210604/koronavirus-1735554475.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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