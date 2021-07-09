Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740624360.html
Эпидемиолог считает, что коронавирус не займет место гриппа
Эпидемиолог считает, что коронавирус не займет место гриппа - РИА Новости, 09.07.2021
Эпидемиолог считает, что коронавирус не займет место гриппа
Коронавирус не вытесняет вирус гриппа из человеческой популяции, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:20
2021-07-09T16:04
александр горелов
здоровье - общество
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583324393_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_cfb76949514ce457e32730a3689bcfa5.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Коронавирус не вытесняет вирус гриппа из человеческой популяции, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов."Абсолютно не соглашусь, потому что каждый (вирус - ред.) живет своей жизнью", - заявил он в эфире радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос о том, вытесняет ли коронавирус грипп из человеческой популяции.Он уточнил, что для инфекционных заболеваний характерны не только сезонные подъемы, но есть и определенная периодичность, ключевым моментом которой является способность максимально заражать людей.
https://rsport.ria.ru/20210604/koronavirus-1735554475.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583324393_53:0:653:450_1920x0_80_0_0_fac65538c45102dbea51253b3caa6a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр горелов, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп
Эпидемиолог считает, что коронавирус не займет место гриппа
15:20 09.07.2021 (обновлено: 16:04 09.07.2021)
 
© Courtesy of the National Institutes of HealthКоронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
© Courtesy of the National Institutes of Health

Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов считает, что коронавирус не вытеснит вирус гриппа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Коронавирус не вытесняет вирус гриппа из человеческой популяции, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Абсолютно не соглашусь, потому что каждый (вирус - ред.) живет своей жизнью", - заявил он в эфире радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос о том, вытесняет ли коронавирус грипп из человеческой популяции.
Он уточнил, что для инфекционных заболеваний характерны не только сезонные подъемы, но есть и определенная периодичность, ключевым моментом которой является способность максимально заражать людей.
Простуженная женщина - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 09:35ЗОЖ
Врач объяснила, как отличить коронавирус от ОРВИ
 
Распространение коронавирусаАлександр ГореловЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Грипп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:20На МАКС-2021 можно будет попасть в течение пяти дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:31Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
15:30"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
Лента новостейМолния