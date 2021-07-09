https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740624360.html
Эпидемиолог считает, что коронавирус не займет место гриппа
Эпидемиолог считает, что коронавирус не займет место гриппа - РИА Новости, 09.07.2021
Эпидемиолог считает, что коронавирус не займет место гриппа
Коронавирус не вытесняет вирус гриппа из человеческой популяции, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:20
2021-07-09T15:20
2021-07-09T16:04
александр горелов
здоровье - общество
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распространение коронавируса
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Коронавирус не вытесняет вирус гриппа из человеческой популяции, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов."Абсолютно не соглашусь, потому что каждый (вирус - ред.) живет своей жизнью", - заявил он в эфире радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос о том, вытесняет ли коронавирус грипп из человеческой популяции.Он уточнил, что для инфекционных заболеваний характерны не только сезонные подъемы, но есть и определенная периодичность, ключевым моментом которой является способность максимально заражать людей.
https://rsport.ria.ru/20210604/koronavirus-1735554475.html
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александр горелов, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп
Эпидемиолог считает, что коронавирус не займет место гриппа
15:20 09.07.2021 (обновлено: 16:04 09.07.2021)
Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов считает, что коронавирус не вытеснит вирус гриппа