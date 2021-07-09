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Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах - РИА Новости, 09.07.2021
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что охват тестирования на коронавирус недостаточен в ряде российских регионов, среди которых Псковская, Кемеровская, РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:38
2021-07-09T14:38
2021-07-09T14:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смоленская область
еврейская автономная область
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что охват тестирования на коронавирус недостаточен в ряде российских регионов, среди которых Псковская, Кемеровская, Вологодская области, Адыгея, Алтайский край."Напомню, у нас показатель базовый 200 на 100 тысяч населения, нельзя его снижать и, к сожалению, есть регионы... где эти показатели меньше, и я вынуждена сегодня их назвать: это Псковская, Кемеровская, Костромская, Саратовская, Вологодская, Смоленская области, Адыгея, Кабардино-Балкарская республика, Башкортостан, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Алтайский край", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смоленская область, еврейская автономная область, алтайский край, общество
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о недостаточном тестировании на COVID-19 в ряде регионов