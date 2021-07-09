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Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах - РИА Новости, 09.07.2021

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что охват тестирования на коронавирус недостаточен в ряде российских регионов, среди которых Псковская, Кемеровская, РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:38

2021-07-09T14:38

2021-07-09T14:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

смоленская область

еврейская автономная область

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что охват тестирования на коронавирус недостаточен в ряде российских регионов, среди которых Псковская, Кемеровская, Вологодская области, Адыгея, Алтайский край."Напомню, у нас показатель базовый 200 на 100 тысяч населения, нельзя его снижать и, к сожалению, есть регионы... где эти показатели меньше, и я вынуждена сегодня их назвать: это Псковская, Кемеровская, Костромская, Саратовская, Вологодская, Смоленская области, Адыгея, Кабардино-Балкарская республика, Башкортостан, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Алтайский край", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

смоленская область

еврейская автономная область

алтайский край

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