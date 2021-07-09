https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740610804.html
Попова рассказала о распространении штамма "дельта+" в России
Попова рассказала о распространении штамма "дельта+" в России - РИА Новости, 09.07.2021
Попова рассказала о распространении штамма "дельта+" в России
В РФ до сих пор описан только один случай заболевания штаммом дельта плюс, это было еще в апреле, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:14
2021-07-09T14:14
2021-07-09T14:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В РФ до сих пор описан только один случай заболевания штаммом дельта плюс, это было еще в апреле, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Дельта плюс описан только один случай. И, в общем-то, он известен. Состоялось это событие в апреле месяце. Женщина, которая, как выяснилось потом, была инфицирована этим вирусом, просто проходила плановое тестирование перед госпитализацией. Ничего такого не было, у нее был совсем другой диагноз. Он с ней остался. Она благополучно живет. Такая случайная находка. Пока других случаев выявления дельта плюс в России нет", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/delta-1740580422.html
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коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова рассказала о распространении штамма "дельта+" в России
Анна Попова заявила, что единственный случай заболевания штаммом "дельта+" в РФ был в апреле