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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740610804.html
Попова рассказала о распространении штамма "дельта+" в России
Попова рассказала о распространении штамма "дельта+" в России - РИА Новости, 09.07.2021
Попова рассказала о распространении штамма "дельта+" в России
В РФ до сих пор описан только один случай заболевания штаммом дельта плюс, это было еще в апреле, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:14
2021-07-09T14:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В РФ до сих пор описан только один случай заболевания штаммом дельта плюс, это было еще в апреле, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Дельта плюс описан только один случай. И, в общем-то, он известен. Состоялось это событие в апреле месяце. Женщина, которая, как выяснилось потом, была инфицирована этим вирусом, просто проходила плановое тестирование перед госпитализацией. Ничего такого не было, у нее был совсем другой диагноз. Он с ней остался. Она благополучно живет. Такая случайная находка. Пока других случаев выявления дельта плюс в России нет", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова рассказала о распространении штамма "дельта+" в России
14:14 09.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнна Попова на форуме Moscow Urban Forum 2021
Анна Попова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Анна Попова заявила, что единственный случай заболевания штаммом "дельта+" в РФ был в апреле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В РФ до сих пор описан только один случай заболевания штаммом дельта плюс, это было еще в апреле, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Дельта плюс описан только один случай. И, в общем-то, он известен. Состоялось это событие в апреле месяце. Женщина, которая, как выяснилось потом, была инфицирована этим вирусом, просто проходила плановое тестирование перед госпитализацией. Ничего такого не было, у нее был совсем другой диагноз. Он с ней остался. Она благополучно живет. Такая случайная находка. Пока других случаев выявления дельта плюс в России нет", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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