https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740610804.html

Попова рассказала о распространении штамма "дельта+" в России

Попова рассказала о распространении штамма "дельта+" в России - РИА Новости, 09.07.2021

Попова рассказала о распространении штамма "дельта+" в России

В РФ до сих пор описан только один случай заболевания штаммом дельта плюс, это было еще в апреле, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:14

2021-07-09T14:14

2021-07-09T14:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В РФ до сих пор описан только один случай заболевания штаммом дельта плюс, это было еще в апреле, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Дельта плюс описан только один случай. И, в общем-то, он известен. Состоялось это событие в апреле месяце. Женщина, которая, как выяснилось потом, была инфицирована этим вирусом, просто проходила плановое тестирование перед госпитализацией. Ничего такого не было, у нее был совсем другой диагноз. Он с ней остался. Она благополучно живет. Такая случайная находка. Пока других случаев выявления дельта плюс в России нет", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/delta-1740580422.html

россия

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2021

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коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)