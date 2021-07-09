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Развитие COVID-19 может протекать лавинообразным темпом, заявил Мурашко
Развитие COVID-19 может протекать лавинообразным темпом, заявил Мурашко - РИА Новости, 09.07.2021
Развитие COVID-19 может протекать лавинообразным темпом, заявил Мурашко
Развитие коронавирусной инфекции может протекать лавинообразным темпом, поэтому в борьбе с ней крайне важна своевременная терапия, заявил министр... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:55
2021-07-09T13:55
2021-07-09T13:55
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михаил мурашко
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Развитие коронавирусной инфекции может протекать лавинообразным темпом, поэтому в борьбе с ней крайне важна своевременная терапия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Если раньше мы делали акцент, что это лица старше 60 лет (находятся в особой зоне риска), сегодня нужно каждому помнить о том, что развитие заболевания может давать лавинообразное быстрое развитие и своевременная терапия является крайне важной", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Он добавил, что своевременная терапия и осмотр врача снижает риски развития тяжелого течения заболевания.
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739057852.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Развитие COVID-19 может протекать лавинообразным темпом, заявил Мурашко
Министр здравоохранения Мурашко заявил, что развитие COVID-19 может быть лавинообразным