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Развитие COVID-19 может протекать лавинообразным темпом, заявил Мурашко
Развитие COVID-19 может протекать лавинообразным темпом, заявил Мурашко - РИА Новости, 09.07.2021
Развитие COVID-19 может протекать лавинообразным темпом, заявил Мурашко
Развитие коронавирусной инфекции может протекать лавинообразным темпом, поэтому в борьбе с ней крайне важна своевременная терапия, заявил министр... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:55
2021-07-09T13:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Развитие коронавирусной инфекции может протекать лавинообразным темпом, поэтому в борьбе с ней крайне важна своевременная терапия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Если раньше мы делали акцент, что это лица старше 60 лет (находятся в особой зоне риска), сегодня нужно каждому помнить о том, что развитие заболевания может давать лавинообразное быстрое развитие и своевременная терапия является крайне важной", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Он добавил, что своевременная терапия и осмотр врача снижает риски развития тяжелого течения заболевания.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Развитие COVID-19 может протекать лавинообразным темпом, заявил Мурашко
13:55 09.07.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВрач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Врач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Министр здравоохранения Мурашко заявил, что развитие COVID-19 может быть лавинообразным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Развитие коронавирусной инфекции может протекать лавинообразным темпом, поэтому в борьбе с ней крайне важна своевременная терапия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Если раньше мы делали акцент, что это лица старше 60 лет (находятся в особой зоне риска), сегодня нужно каждому помнить о том, что развитие заболевания может давать лавинообразное быстрое развитие и своевременная терапия является крайне важной", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Он добавил, что своевременная терапия и осмотр врача снижает риски развития тяжелого течения заболевания.
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