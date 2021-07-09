https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740605681.html
Попова ответила на вопрос о "российском штамме" коронавируса
Попова ответила на вопрос о "российском штамме" коронавируса - РИА Новости, 09.07.2021
Попова ответила на вопрос о "российском штамме" коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря про возможное существование российского штамма коронавируса, отметила, что в больших агломерациях видны определенные... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:49
2021-07-09T13:49
2021-07-09T13:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря про возможное существование российского штамма коронавируса, отметила, что в больших агломерациях видны определенные изменения, но они не носят эпидемически значимого характера."По поводу того, есть ли у нас российские штаммы. Мы, конечно же, видим в больших агломерациях свойственное большому количеству выделенных штаммов определенные изменения. Но эти изменения не носят никакого характера эпидемически значимого. То есть они не влекут за собой какие-либо изменения в тяжести, течении, в скорости передачи и т.д. Это просто характеристика того, что есть передача интенсивная в большом городе, и мы ее видим, мы можем ее оценивать и анализировать и прогнозировать дальнейшее развитие", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова ответила на вопрос о "российском штамме" коронавируса
Глава Роспотребнадзора Попова заявила об отсутствии значимых изменений коронавируса в стране