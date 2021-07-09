https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740604622.html

В России нет эпсилон-штамма коронавируса, заявила Попова

В России нет эпсилон-штамма коронавируса, заявила Попова - РИА Новости, 09.07.2021

В России нет эпсилон-штамма коронавируса, заявила Попова

В России пока нет штамма коронавируса "эпсилон", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:45

2021-07-09T13:45

2021-07-09T14:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В России пока нет штамма коронавируса "эпсилон", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Российской Федерации пока такого вируса нет, "эпсилон". И мы пользуемся теми данными, которые публикуют наши коллеги за рубежом. Но вот пока каких-то значимых рисков они не описывают, но каждая такая мутация всегда в поле зрения большого количества ученых во всем мире и, конечно же, в нашей стране", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20210708/shtamm-1740499383.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)