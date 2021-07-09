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В России нет эпсилон-штамма коронавируса, заявила Попова
В России нет эпсилон-штамма коронавируса, заявила Попова - РИА Новости, 09.07.2021
В России нет эпсилон-штамма коронавируса, заявила Попова
В России пока нет штамма коронавируса "эпсилон", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:45
2021-07-09T13:45
2021-07-09T14:37
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коронавирус в россии
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россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В России пока нет штамма коронавируса "эпсилон", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Российской Федерации пока такого вируса нет, "эпсилон". И мы пользуемся теми данными, которые публикуют наши коллеги за рубежом. Но вот пока каких-то значимых рисков они не описывают, но каждая такая мутация всегда в поле зрения большого количества ученых во всем мире и, конечно же, в нашей стране", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В России нет эпсилон-штамма коронавируса, заявила Попова
13:45 09.07.2021 (обновлено: 14:37 09.07.2021)
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока нет эпсилон-штамма коронавируса