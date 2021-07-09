Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740603891.html
Попова назвала самую уязвимую для коронавируса возрастную группу
Попова назвала самую уязвимую для коронавируса возрастную группу - РИА Новости, 09.07.2021
Попова назвала самую уязвимую для коронавируса возрастную группу
Люди от 18 до 49 лет наиболее уязвимы для коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:42
2021-07-09T15:02
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739995511_0:358:3006:2048_1920x0_80_0_0_f673d791abe0fba7e31950d26bd0735e.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Люди от 18 до 49 лет наиболее уязвимы для коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются во внерабочее время, студенты — во внеучебное", — рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".При этом сейчас набор инструментов по борьбе с коронавирусом позволяет разорвать "эпидемические цепочки" у этой группы населения, указала главный санитарный врач.По ее словам, статистика говорит о том, что "почти половина" всех заражений происходит в кругу семьи или друзей.За прошлые сутки в стране выявили максимальное со 2 января число новых случаев коронавируса — 25 766 (всего с начала пандемии 5 733 218). Максимальное количество заболевших обнаружили в Москве (6643), Подмосковье (2545) и Санкт-Петербурге (1951). Минимальное — в Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (16) и Магаданской области (28).Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739995511_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_991409597e43c1a26bed16b577888859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова назвала самую уязвимую для коронавируса возрастную группу
13:42 09.07.2021 (обновлено: 15:02 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди у витрины ГУМа на Красной площади в Москве
Люди у витрины ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что люди от 18 до 49 лет уязвимее всего для коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Люди от 18 до 49 лет наиболее уязвимы для коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются во внерабочее время, студенты — во внеучебное", — рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
При этом сейчас набор инструментов по борьбе с коронавирусом позволяет разорвать "эпидемические цепочки" у этой группы населения, указала главный санитарный врач.
По ее словам, статистика говорит о том, что "почти половина" всех заражений происходит в кругу семьи или друзей.
За прошлые сутки в стране выявили максимальное со 2 января число новых случаев коронавируса — 25 766 (всего с начала пандемии 5 733 218). Максимальное количество заболевших обнаружили в Москве (6643), Подмосковье (2545) и Санкт-Петербурге (1951). Минимальное — в Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (16) и Магаданской области (28).
Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:20На МАКС-2021 можно будет попасть в течение пяти дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процентов россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:31Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
15:30"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
Лента новостейМолния