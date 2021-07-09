https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740603891.html

Попова назвала самую уязвимую для коронавируса возрастную группу

Попова назвала самую уязвимую для коронавируса возрастную группу - РИА Новости, 09.07.2021

Попова назвала самую уязвимую для коронавируса возрастную группу

Люди от 18 до 49 лет наиболее уязвимы для коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:42

2021-07-09T13:42

2021-07-09T15:02

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Люди от 18 до 49 лет наиболее уязвимы для коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются во внерабочее время, студенты — во внеучебное", — рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".При этом сейчас набор инструментов по борьбе с коронавирусом позволяет разорвать "эпидемические цепочки" у этой группы населения, указала главный санитарный врач.По ее словам, статистика говорит о том, что "почти половина" всех заражений происходит в кругу семьи или друзей.За прошлые сутки в стране выявили максимальное со 2 января число новых случаев коронавируса — 25 766 (всего с начала пандемии 5 733 218). Максимальное количество заболевших обнаружили в Москве (6643), Подмосковье (2545) и Санкт-Петербурге (1951). Минимальное — в Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (16) и Магаданской области (28).Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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