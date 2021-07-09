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Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с COVID-19
Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с COVID-19
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, важно сохранять резерв коек для заболевших, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:55
2021-07-09T12:55
2021-07-09T13:08
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, важно сохранять резерв коек для заболевших, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."К сожалению, заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации, и ситуация остается сложной", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Продолжаем наращивать объемы тестирования на наличие коронавируса. Это необходимо для своевременного выявления инфекции и оказания помощи заболевшим. Важно сохранять резерв ковидных коек", - отметил премьер.Он поручил регионам действовать на опережение в борьбе с коронавирусом, прогнозировать потребности, следуя рекомендациям Роспотребнадзора."Еще раз обращаю внимание глав регионов: надо действовать на опережение, оперативно реагировать на изменения, не ждать, когда закончатся места для пациентов, а прогнозировать потребности и наращивать коечный фонд", - сказал Мишустин."И конечно, следовать рекомендациям санитарных врачей в том, что касается дополнительных мер для защиты граждан от коронавируса", - добавил премьер.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с COVID-19
12:55 09.07.2021 (обновлено: 13:08 09.07.2021)
Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с коронавирусом
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, важно сохранять резерв коек для заболевших, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"К сожалению, заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации, и ситуация остается сложной", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"Продолжаем наращивать объемы тестирования на наличие коронавируса. Это необходимо для своевременного выявления инфекции и оказания помощи заболевшим. Важно сохранять резерв ковидных коек", - отметил премьер.
Он поручил регионам действовать на опережение в борьбе с коронавирусом, прогнозировать потребности, следуя рекомендациям Роспотребнадзора
.
"Еще раз обращаю внимание глав регионов: надо действовать на опережение, оперативно реагировать на изменения, не ждать, когда закончатся места для пациентов, а прогнозировать потребности и наращивать коечный фонд", - сказал Мишустин.
"И конечно, следовать рекомендациям санитарных врачей в том, что касается дополнительных мер для защиты граждан от коронавируса", - добавил премьер.