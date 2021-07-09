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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740591398.html
Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с COVID-19
Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с COVID-19
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, важно сохранять резерв коек для заболевших, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:55
2021-07-09T13:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, важно сохранять резерв коек для заболевших, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."К сожалению, заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации, и ситуация остается сложной", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Продолжаем наращивать объемы тестирования на наличие коронавируса. Это необходимо для своевременного выявления инфекции и оказания помощи заболевшим. Важно сохранять резерв ковидных коек", - отметил премьер.Он поручил регионам действовать на опережение в борьбе с коронавирусом, прогнозировать потребности, следуя рекомендациям Роспотребнадзора."Еще раз обращаю внимание глав регионов: надо действовать на опережение, оперативно реагировать на изменения, не ждать, когда закончатся места для пациентов, а прогнозировать потребности и наращивать коечный фонд", - сказал Мишустин."И конечно, следовать рекомендациям санитарных врачей в том, что касается дополнительных мер для защиты граждан от коронавируса", - добавил премьер.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с COVID-19
12:55 09.07.2021 (обновлено: 13:08 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк

Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, важно сохранять резерв коек для заболевших, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"К сожалению, заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации, и ситуация остается сложной", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"Продолжаем наращивать объемы тестирования на наличие коронавируса. Это необходимо для своевременного выявления инфекции и оказания помощи заболевшим. Важно сохранять резерв ковидных коек", - отметил премьер.
Он поручил регионам действовать на опережение в борьбе с коронавирусом, прогнозировать потребности, следуя рекомендациям Роспотребнадзора.
"Еще раз обращаю внимание глав регионов: надо действовать на опережение, оперативно реагировать на изменения, не ждать, когда закончатся места для пациентов, а прогнозировать потребности и наращивать коечный фонд", - сказал Мишустин.
"И конечно, следовать рекомендациям санитарных врачей в том, что касается дополнительных мер для защиты граждан от коронавируса", - добавил премьер.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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