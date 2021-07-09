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Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с COVID-19

Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021

Мишустин поручил регионам действовать на опережение в борьбе с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, важно сохранять резерв коек для заболевших, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:55

2021-07-09T12:55

2021-07-09T13:08

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коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, важно сохранять резерв коек для заболевших, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."К сожалению, заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации, и ситуация остается сложной", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Продолжаем наращивать объемы тестирования на наличие коронавируса. Это необходимо для своевременного выявления инфекции и оказания помощи заболевшим. Важно сохранять резерв ковидных коек", - отметил премьер.Он поручил регионам действовать на опережение в борьбе с коронавирусом, прогнозировать потребности, следуя рекомендациям Роспотребнадзора."Еще раз обращаю внимание глав регионов: надо действовать на опережение, оперативно реагировать на изменения, не ждать, когда закончатся места для пациентов, а прогнозировать потребности и наращивать коечный фонд", - сказал Мишустин."И конечно, следовать рекомендациям санитарных врачей в том, что касается дополнительных мер для защиты граждан от коронавируса", - добавил премьер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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