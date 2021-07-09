Бутман, Бугимен и Черная-черная вдова. Кинопремьеры недели
08:00 09.07.2021 (обновлено: 11:14 09.07.2021)
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Черная Вдова"
© Marvel Studios Inc. (2021)
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Лето в городе, кинопремьер немного, но зато какие! "Черная вдова" наконец добралась до больших экранов и демонстрирует, на что способны русские. "Магазинные воришки всего мира" заставляют ностальгировать и рассказывают про распад The Smiths. Игорь Бутман играет джаз и проводит экскурсию за кулисами концертов, а Бугимен пугает тех, кто не спрятался. О новых фильмах недели — в материале РИА Новости.
Женщина Marvel
Самая громкая премьера недели и самый долгожданный проект Marvel — в прокат выходит "Черная вдова".
Релиз первой сольной картины про участницу команды Мстителей несколько раз переносили, но он все равно не потерял актуальности и драйва. За приключениями бывшей русской шпионки в исполнении Скарлетт Йоханссон все так же интересно следить. Правда, на этот раз она — не единственная советская разведчица в картине. Но обо всем по порядку.
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Черная вдова"
© Marvel Studios Inc. (2021)
Кадр из фильма "Черная вдова"
Действие происходит незадолго до событий картины "Мстители: Война бесконечности". Наташа нарушила кое-какие законы, предала госсекретаря Росса, а команда Мстителей распалась. В начале фильма она убегает из США, надеясь на тихую, спокойную жизнь. Но тут выясняется, что одна опасная группировка (которая, как героиня думала, исчезла) начинает на нее охоту.
Поэтому Романофф объединяется с экстравагантными шпионами из прошлого. Это бесстрашная наемница Елена Белова (Флоренс Пью), которая проходила подготовку вместе с Наташей и не очень жалует бывшую однокурсницу, шпионка-интеллектуалка Мелина Востокова (Рейчел Вайс) и Красный Страж (Дэвид Харбор).
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Черная вдова"
© Marvel Studios Inc. (2021)
Кадр из фильма "Черная вдова"
"Когда мы видим Наташу в киновселенной Marvel, от нее часто исходит ощущение непробиваемой стены, — говорит Йоханссон. — Она бесстрашна и неудержима, обладает высочайшим интеллектом. Какие тайны она скрывает? В чем ее уязвимость? Она живет в мире мужчин, это обязывает держать себя определенным образом. Нам хотелось выяснить, какая все-таки Черная вдова на самом деле".
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Черная вдова"
© Marvel Studios Inc. (2021)
Кадр из фильма "Черная вдова"
Поэтому фильм делает ставку не только на экшен и спецэффекты, но и на драму. Создатели стараются объяснить, как Романофф стала той, кто (сейчас будет спойлер к финалу "Мстителей") пожертвовал собой ради человечества. "Черная вдова", в отличие от многих шпионских блокбастеров, стремится раскрыть характеры персонажей, объяснить их эволюцию и вообще в целом показать супергероев людьми с достоинствами, слабостями (чрезмерное эго) и недостатками (вспыльчивый характер).
© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Черная вдова"
© Marvel Studios Inc. (2021)
Кадр из фильма "Черная вдова"
Отдельно надо отметить тандем Наташи и Елены: их словесные перепалки не уступают дракам. Да и сопоставление в одном кадре спокойной Романовой и эмоциональной Беловой только помогает динамике картины.
Музыкальное закулисье
© ЮВИ+ (2018)Кадр из фильма "Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога"
© ЮВИ+ (2018)
Кадр из фильма "Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога"
Фильм о музыке, а точнее о том, как рождается и чем живет джаз: "Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога".
Документальная картина рассказывает о репетициях и концертах знаменитого музыканта, его семейных традициях, хобби и друзьях.
Это не традиционное "behind the scenes", хотя увидеть, как идет подготовка к шоу и сам концерт, очень интересно. Но еще зрители попадут в закулисье и студию маэстро, узнают, как проходят репетиции знаменитого музыканта, а также виртуально посетят его семейные встречи.
© ЮВИ+ (2018)Кадр из фильма "Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога"
© ЮВИ+ (2018)
Кадр из фильма "Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога"
Такие редкие кадры обычно нигде не встретишь: картина снята в форме наблюдения за творчеством и личной жизнью саксофониста. Кропотливая работа в студии сменяется эйфорией на аншлаговых шоу, а семейные вечера следуют за тренировками на катке.
В кадре, кроме Бутмана, появляются Сергей Мазаев, Вячеслав Фетисов и многие другие.
© ЮВИ+ (2018)Кадр из фильма "Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога"
© ЮВИ+ (2018)
Кадр из фильма "Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога"
Британские мятежники
Фильм "Магазинные воришки всего мира" не имеет ничего общего с почти одноименной картиной — победителем Каннского фестиваля 2018-го.
Новая работа Стивена Киджака — про фанатов легендарной британской группы The Smiths, а еще о музыке и об искусстве вообще. Название фильма, соответственно, — почти дословная цитата из сингла коллектива "Shoplifters of the world unite".
© Untitled Entertainment (2021)Кадр из фильма "Магазинные воришки всего мира"
© Untitled Entertainment (2021)
Кадр из фильма "Магазинные воришки всего мира"
Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в 1987-м, когда The Smiths объявили о распаде. Но главные герои — не группа, а подростки в Денвере. Клео не знает, чем заниматься, и мечтает уехать в Париж. Продавец музыкального магазина Дин влюблен в нее, но не может признаться. А их друзья просто наслаждаются летом.
А потом распадается любимая группа. Герои собираются, чтобы оплакать потерю. Дин совершает безрассудный поступок: врывается в студию местного радио и, угрожая работникам пистолетом, всю ночь заставляет диджея играть треки The Smiths.
© Untitled Entertainment (2021)Кадр из фильма "Магазинные воришки всего мира"
© Untitled Entertainment (2021)
Кадр из фильма "Магазинные воришки всего мира"
Катрина — не байопик, не документалка и не мюзикл. Это скорее история о взрослении, понимании себя, а еще о любви к музыке и о том, к чему это может привести.
Стивен Киджак — один из немногих современных режиссеров, кто умеет тонко чувствовать баланс между реальностью и вымыслом. Он снял несколько знаковых документальных фильмов о звездах мировой музыки. Это "Скотт Уокер: Человек XXX столетия" (его продюсировал Дэвид Боуи), а еще "Rolling Stones в изгнании", "Backstreet Boys: Покажи им, из какого ты теста" или "We Are X"— про одну из самых известных японских рок-групп.
© Untitled Entertainment (2021)Кадр из фильма "Магазинные воришки всего мира"
© Untitled Entertainment (2021)
Кадр из фильма "Магазинные воришки всего мира"
Неудивительно, что в "Воришках" царит атмосфера безумия 1980-х и зашифровано множество "пасхалок", отсылок к культовым трекам The Smiths, слухам и легендам, сложившимся вокруг группы, и отрывков из интервью вокалиста Моррисси. По сути, это цитаты внутри цитат: в декорациях, костюмах, репликах героев.
Но даже если вы не очень знакомы с The Smiths, фильм достоин внимания хотя бы потому, что выглядит как гимн свободе, безрассудству и мечтам. Ну и саундтрек — драйвовый.
Недетский ужастик
© World in Progress Films (2018)Кадр из фильма "Бугимен"
© World in Progress Films (2018)
Кадр из фильма "Бугимен"
Бугимен — фольклорный персонаж, которым пугали детей, чтобы те слушались и не проказничали. О том, как он выглядит, много спорят, так же как о его повадках и мотивах. Неудивительно, что про колоритного героя часто снимают фильмы.
Новая одноименная картина Талала Сельхами полна саспенса и отсылок к атмосфере ужастиков 80-90-х.
© World in Progress Films (2018)Кадр из фильма "Бугимен"
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Кадр из фильма "Бугимен"
© World in Progress Films (2018)
© World in Progress Films (2018)
Сцена из фильма "Бугимен"
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Сцена из фильма "Бугимен"
© World in Progress Films (2018)
© World in Progress Films (2018)
Фрагмент фильма "Бугимен"
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Фрагмент фильма "Бугимен"
© World in Progress Films (2018)
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Кадр из фильма "Бугимен"
© World in Progress Films (2018)
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Сцена из фильма "Бугимен"
© World in Progress Films (2018)
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Фрагмент фильма "Бугимен"
© World in Progress Films (2018)
Четверо друзей собираются вместе, и неожиданно объявляется их общий приятель, таинственно пропавший 20 лет назад. С ним возвращаются детские страхи, которые, как оказалось, не исчезли с взрослением.
В кадре темные дома, кукурузные поля, заброшенные помещения и странные звуки в тишине — кажется, у экранизаций работ Стивена Кинга появился конкурент.
© World in Progress Films (2018)Кадр из фильма "Бугимен"
© World in Progress Films (2018)
Кадр из фильма "Бугимен"
"Фэнтези и мистика позволяют обходить самые разные табу, разоблачать факты, стимулировать бессознательное. Если все сделано хорошо, то такое кино при помощи метафор и аллегорий способно отражать самые разные эмоции и переживания. Знаете почему хорроры так популярны? Потому что страх — всеобщее чувство", — отмечает Сельхами.
Режиссер знает, о чем говорит: фильм делает акценты в нужных местах, спекулирует на тему историй о привидениях, вампирах и существах, спрятанных под кроватью. И это срабатывает: "Бугимен" получился ну очень страшным хоррором.