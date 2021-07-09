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США намерены дать ответ кибервымогателям в ближайшие дни
США намерены дать ответ кибервымогателям в ближайшие дни - РИА Новости, 09.07.2021
США намерены дать ответ кибервымогателям в ближайшие дни
Администрация США "в ближайшие дни и недели" даст ответ на действия кибервымогателей сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T23:09
2021-07-09T23:09
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Администрация США "в ближайшие дни и недели" даст ответ на действия кибервымогателей сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Мы не будем сообщать заранее, каковы в точности будут действия США, некоторые из них будут ясными и видимыми, а другие могут такими и не быть. Мы ожидаем, что они произойдут в предстоящие дни и недели", - сказал он.Представитель администрации также отказался ответить на вопрос, распоряжался ли президент Джо Байден о действиях против предполагаемых российских киберпреступников.Ранее США заявили, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призвали Россию предпринять против них действия.Президент России Владимир Путин отметил в разговоре с американским коллегой Джо Байденом в пятницу, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
США намерены дать ответ кибервымогателям в ближайшие дни
23:09 09.07.2021
 
CC0 / U.S. Army Cyber Command/David Vergun / Военнослужащие Киберкомандования США
Военнослужащие Киберкомандования США - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
CC0 / U.S. Army Cyber Command/David Vergun /

США намерены дать ответ кибервымогателям в ближайшие дни и недели

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Администрация США "в ближайшие дни и недели" даст ответ на действия кибервымогателей сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы не будем сообщать заранее, каковы в точности будут действия США, некоторые из них будут ясными и видимыми, а другие могут такими и не быть. Мы ожидаем, что они произойдут в предстоящие дни и недели", - сказал он.
Президент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
Вчера, 21:36
Байден пригрозил России последствиями за кибератаки
Представитель администрации также отказался ответить на вопрос, распоряжался ли президент Джо Байден о действиях против предполагаемых российских киберпреступников.
Ранее США заявили, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призвали Россию предпринять против них действия.
Президент России Владимир Путин отметил в разговоре с американским коллегой Джо Байденом в пятницу, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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