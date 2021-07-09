https://ria.ru/20210709/kibervymogateli-1740690567.html

США намерены дать ответ кибервымогателям в ближайшие дни

США намерены дать ответ кибервымогателям в ближайшие дни - РИА Новости, 09.07.2021

США намерены дать ответ кибервымогателям в ближайшие дни

Администрация США "в ближайшие дни и недели" даст ответ на действия кибервымогателей сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T23:09

2021-07-09T23:09

2021-07-09T23:09

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152512/60/1525126020_0:146:2401:1496_1920x0_80_0_0_dca2f135d45b847f9716a79b7fb0162c.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Администрация США "в ближайшие дни и недели" даст ответ на действия кибервымогателей сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Мы не будем сообщать заранее, каковы в точности будут действия США, некоторые из них будут ясными и видимыми, а другие могут такими и не быть. Мы ожидаем, что они произойдут в предстоящие дни и недели", - сказал он.Представитель администрации также отказался ответить на вопрос, распоряжался ли президент Джо Байден о действиях против предполагаемых российских киберпреступников.Ранее США заявили, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призвали Россию предпринять против них действия.Президент России Владимир Путин отметил в разговоре с американским коллегой Джо Байденом в пятницу, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.

https://ria.ru/20210709/kiberataki-1740685580.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире