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США намерены дать ответ кибервымогателям в ближайшие дни
США намерены дать ответ кибервымогателям в ближайшие дни - РИА Новости, 09.07.2021
США намерены дать ответ кибервымогателям в ближайшие дни
Администрация США "в ближайшие дни и недели" даст ответ на действия кибервымогателей сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T23:09
2021-07-09T23:09
2021-07-09T23:09
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сша
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Администрация США "в ближайшие дни и недели" даст ответ на действия кибервымогателей сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Мы не будем сообщать заранее, каковы в точности будут действия США, некоторые из них будут ясными и видимыми, а другие могут такими и не быть. Мы ожидаем, что они произойдут в предстоящие дни и недели", - сказал он.Представитель администрации также отказался ответить на вопрос, распоряжался ли президент Джо Байден о действиях против предполагаемых российских киберпреступников.Ранее США заявили, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призвали Россию предпринять против них действия.Президент России Владимир Путин отметил в разговоре с американским коллегой Джо Байденом в пятницу, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
США намерены дать ответ кибервымогателям в ближайшие дни
США намерены дать ответ кибервымогателям в ближайшие дни и недели