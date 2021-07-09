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В Белом доме заявили о праве "нанести удар" в ответ на кибератаки
В Белом доме заявили о праве "нанести удар" в ответ на кибератаки - РИА Новости, 09.07.2021
В Белом доме заявили о праве "нанести удар" в ответ на кибератаки
Президент США Джо Байден сохраняет возможность "нанести удар" в ответ на кибератаки против США, руководствуясь интересами страны, заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T20:27
2021-07-09T20:27
2021-07-09T21:05
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден сохраняет возможность "нанести удар" в ответ на кибератаки против США, руководствуясь интересами страны, заявила в пятницу официальный представитель Белого дома Джен Псаки.По словам Псаки, в своих действиях Байден руководствуется тем, что отвечает "национальным интересам США, интересам американского народа"."Не думаю, что кто-либо ожидает, что он (Байден) будет анонсировать удары. Он сохраняет за собой такую возможность и дал ясно это понять", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о мерах Вашингтона в ответ на кибератаки, предположительно связанные с РФ.
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россия, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире
В Белом доме заявили о праве "нанести удар" в ответ на кибератаки
20:27 09.07.2021 (обновлено: 21:05 09.07.2021)
В Белом доме заявили о праве "нанести удар" в ответ на кибератаки против США