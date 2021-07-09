https://ria.ru/20210709/kibervoyska-1740679849.html

В Белом доме заявили о праве "нанести удар" в ответ на кибератаки

В Белом доме заявили о праве "нанести удар" в ответ на кибератаки - РИА Новости, 09.07.2021

В Белом доме заявили о праве "нанести удар" в ответ на кибератаки

Президент США Джо Байден сохраняет возможность "нанести удар" в ответ на кибератаки против США, руководствуясь интересами страны, заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T20:27

2021-07-09T20:27

2021-07-09T21:05

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джо байден

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден сохраняет возможность "нанести удар" в ответ на кибератаки против США, руководствуясь интересами страны, заявила в пятницу официальный представитель Белого дома Джен Псаки.По словам Псаки, в своих действиях Байден руководствуется тем, что отвечает "национальным интересам США, интересам американского народа"."Не думаю, что кто-либо ожидает, что он (Байден) будет анонсировать удары. Он сохраняет за собой такую возможность и дал ясно это понять", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о мерах Вашингтона в ответ на кибератаки, предположительно связанные с РФ.

https://ria.ru/20210709/kiberataki-1740682280.html

россия

вашингтон (город)

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россия, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире