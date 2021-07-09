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В Белом доме заявили о праве "нанести удар" в ответ на кибератаки
В Белом доме заявили о праве "нанести удар" в ответ на кибератаки - РИА Новости, 09.07.2021
В Белом доме заявили о праве "нанести удар" в ответ на кибератаки
Президент США Джо Байден сохраняет возможность "нанести удар" в ответ на кибератаки против США, руководствуясь интересами страны, заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T20:27
2021-07-09T21:05
россия
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден сохраняет возможность "нанести удар" в ответ на кибератаки против США, руководствуясь интересами страны, заявила в пятницу официальный представитель Белого дома Джен Псаки.По словам Псаки, в своих действиях Байден руководствуется тем, что отвечает "национальным интересам США, интересам американского народа"."Не думаю, что кто-либо ожидает, что он (Байден) будет анонсировать удары. Он сохраняет за собой такую возможность и дал ясно это понять", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о мерах Вашингтона в ответ на кибератаки, предположительно связанные с РФ.
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россия, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире
В Белом доме заявили о праве "нанести удар" в ответ на кибератаки
20:27 09.07.2021 (обновлено: 21:05 09.07.2021)
 
© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins

В Белом доме заявили о праве "нанести удар" в ответ на кибератаки против США

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден сохраняет возможность "нанести удар" в ответ на кибератаки против США, руководствуясь интересами страны, заявила в пятницу официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, в своих действиях Байден руководствуется тем, что отвечает "национальным интересам США, интересам американского народа".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
Вчера, 20:51
США не располагают данными о причастности России к последним кибератакам
"Не думаю, что кто-либо ожидает, что он (Байден) будет анонсировать удары. Он сохраняет за собой такую возможность и дал ясно это понять", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о мерах Вашингтона в ответ на кибератаки, предположительно связанные с РФ.
 
РоссияДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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