https://ria.ru/20210709/kiberprestupnost-1740689847.html

В США заявили, что сообщали Кремлю о действиях киберпреступников

В США заявили, что сообщали Кремлю о действиях киберпреступников - РИА Новости, 09.07.2021

В США заявили, что сообщали Кремлю о действиях киберпреступников

США вопреки Кремлю заявили в пятницу, что передавали просьбы о действиях против киберпреступников. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T22:50

2021-07-09T22:50

2021-07-09T22:51

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. США вопреки Кремлю заявили в пятницу, что передавали просьбы о действиях против киберпреступников."Мы много раз передавали конкретные просьбы о действиях по киберпреступников России по официальным каналам и ясно высказывались относительно того, в чем, с нашей точки зрения, заключается ответственность России, в том числе и сегодня на уровне двух президентов", - сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Кремль сообщил ранее, что Путин отметил в разговоре с Байденом, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/kiberbezopasnost-1740344280.html

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россия, сша, в мире