https://ria.ru/20210709/kiberprestupnost-1740689847.html
В США заявили, что сообщали Кремлю о действиях киберпреступников
В США заявили, что сообщали Кремлю о действиях киберпреступников - РИА Новости, 09.07.2021
В США заявили, что сообщали Кремлю о действиях киберпреступников
США вопреки Кремлю заявили в пятницу, что передавали просьбы о действиях против киберпреступников. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T22:50
2021-07-09T22:50
2021-07-09T22:51
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600377566_0:4:2920:1647_1920x0_80_0_0_6878fd4ec9dd6d70c9583960902b9f1a.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. США вопреки Кремлю заявили в пятницу, что передавали просьбы о действиях против киберпреступников."Мы много раз передавали конкретные просьбы о действиях по киберпреступников России по официальным каналам и ясно высказывались относительно того, в чем, с нашей точки зрения, заключается ответственность России, в том числе и сегодня на уровне двух президентов", - сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Кремль сообщил ранее, что Путин отметил в разговоре с Байденом, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/kiberbezopasnost-1740344280.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600377566_586:153:2920:1904_1920x0_80_0_0_ae84bf38ba0280efa231ddac20a6005d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире
В США заявили, что сообщали Кремлю о действиях киберпреступников
22:50 09.07.2021 (обновлено: 22:51 09.07.2021)
В США заявили, что сообщали Кремлю о действиях киберпреступников