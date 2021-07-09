https://ria.ru/20210709/kibermoshenniki-1740628046.html

Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей

Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей - РИА Новости, 09.07.2021

Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей

Объем средств, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, в первом квартале этого года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:39

2021-07-09T15:39

2021-07-09T16:18

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Объем средств, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, в первом квартале этого года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 2,87 миллиарда рублей, говорится в обзоре ЦБ.Так, годом ранее злоумышленникам удалось отнять у клиентов 1,83 миллиарда рублей.Общий объем операций без согласия клиента вырос на 57%, количество — на 40%. При этом доля мошенничества с применением методов социальной инженерии снизилась с 64 до 56,2%."Рост объема и количества несанкционированных операций в I квартале связан с активным переходом граждан на дистанционный формат потребления продуктов и услуг, в том числе финансовых", — пояснил регулятор.Вдобавок, в статистику первого квартала вошли операции, совершенные в декабре 2020 года, но по которым из-за праздников клиенты обратились только в январе 2021 года. Таким образом, данные отразили результат традиционного сезонного предновогоднего пика активности мошенников.

https://ria.ru/20210703/kibermoshennichestvo-1739711506.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика