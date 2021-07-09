https://ria.ru/20210709/kibermoshenniki-1740628046.html
Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей - РИА Новости, 09.07.2021
Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
Объем средств, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, в первом квартале этого года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:39
2021-07-09T15:39
2021-07-09T16:18
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экономика
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Объем средств, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, в первом квартале этого года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 2,87 миллиарда рублей, говорится в обзоре ЦБ.Так, годом ранее злоумышленникам удалось отнять у клиентов 1,83 миллиарда рублей.Общий объем операций без согласия клиента вырос на 57%, количество — на 40%. При этом доля мошенничества с применением методов социальной инженерии снизилась с 64 до 56,2%."Рост объема и количества несанкционированных операций в I квартале связан с активным переходом граждан на дистанционный формат потребления продуктов и услуг, в том числе финансовых", — пояснил регулятор.Вдобавок, в статистику первого квартала вошли операции, совершенные в декабре 2020 года, но по которым из-за праздников клиенты обратились только в январе 2021 года. Таким образом, данные отразили результат традиционного сезонного предновогоднего пика активности мошенников.
https://ria.ru/20210703/kibermoshennichestvo-1739711506.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика
Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
15:39 09.07.2021 (обновлено: 16:18 09.07.2021)
Кибермошенники в I квартале похитили у клиентов российских банков почти три миллиарда рублей
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Объем средств, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, в первом квартале этого года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 2,87 миллиарда рублей, говорится в обзоре ЦБ
.
Так, годом ранее злоумышленникам удалось отнять у клиентов 1,83 миллиарда рублей.
Общий объем операций без согласия клиента вырос на 57%, количество — на 40%. При этом доля мошенничества с применением методов социальной инженерии снизилась с 64 до 56,2%.
"Рост объема и количества несанкционированных операций в I квартале связан с активным переходом граждан на дистанционный формат потребления продуктов и услуг, в том числе финансовых", — пояснил регулятор.
Вдобавок, в статистику первого квартала вошли операции, совершенные в декабре 2020 года, но по которым из-за праздников клиенты обратились только в январе 2021 года. Таким образом, данные отразили результат традиционного сезонного предновогоднего пика активности мошенников.