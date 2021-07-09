https://ria.ru/20210709/kiberbezopasnost-1740689342.html

Байден заявил о желании продолжить общение с Россией по кибербезопасности

Байден заявил о желании продолжить общение с Россией по кибербезопасности - РИА Новости, 10.07.2021

Байден заявил о желании продолжить общение с Россией по кибербезопасности

Президент США Джо Байден в прошедшем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что хотел бы продолжать общение по вопросам кибербезопасности,... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-09T22:42

2021-07-09T22:42

2021-07-10T05:23

владимир путин

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в прошедшем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что хотел бы продолжать общение по вопросам кибербезопасности, сообщил высокопоставленный представитель администрации США."(Байден) подчеркнул, что он привержен продолжению взаимодействия по вопросу угроз, которые представляют хакеры-вымогатели", - сказал чиновник журналистам.Он сообщил, что Байден заявил Путину о готовности предпринимать действия в ответ на угрозы гражданам США и инфраструктуре.

https://ria.ru/20210709/kiberataki-1740685580.html

сша

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владимир путин, джо байден, сша, в мире