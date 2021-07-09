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https://ria.ru/20210709/kiberbezopasnost-1740689342.html
Байден заявил о желании продолжить общение с Россией по кибербезопасности
Байден заявил о желании продолжить общение с Россией по кибербезопасности - РИА Новости, 10.07.2021
Байден заявил о желании продолжить общение с Россией по кибербезопасности
Президент США Джо Байден в прошедшем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что хотел бы продолжать общение по вопросам кибербезопасности,... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-09T22:42
2021-07-10T05:23
владимир путин
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в прошедшем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что хотел бы продолжать общение по вопросам кибербезопасности, сообщил высокопоставленный представитель администрации США."(Байден) подчеркнул, что он привержен продолжению взаимодействия по вопросу угроз, которые представляют хакеры-вымогатели", - сказал чиновник журналистам.Он сообщил, что Байден заявил Путину о готовности предпринимать действия в ответ на угрозы гражданам США и инфраструктуре.
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владимир путин, джо байден, сша, в мире
Байден заявил о желании продолжить общение с Россией по кибербезопасности
22:42 09.07.2021 (обновлено: 05:23 10.07.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Байден заявил, что хочет продолжить общение с Россией по вопросам кибербезопасности

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в прошедшем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что хотел бы продолжать общение по вопросам кибербезопасности, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
"(Байден) подчеркнул, что он привержен продолжению взаимодействия по вопросу угроз, которые представляют хакеры-вымогатели", - сказал чиновник журналистам.
Президент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
Вчера, 21:36
Байден пригрозил России последствиями за кибератаки
Он сообщил, что Байден заявил Путину о готовности предпринимать действия в ответ на угрозы гражданам США и инфраструктуре.
 
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