https://ria.ru/20210709/kiberbezopasnost-1740689342.html
Байден заявил о желании продолжить общение с Россией по кибербезопасности
Байден заявил о желании продолжить общение с Россией по кибербезопасности - РИА Новости, 10.07.2021
Байден заявил о желании продолжить общение с Россией по кибербезопасности
Президент США Джо Байден в прошедшем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что хотел бы продолжать общение по вопросам кибербезопасности,... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-09T22:42
2021-07-09T22:42
2021-07-10T05:23
владимир путин
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в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в прошедшем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что хотел бы продолжать общение по вопросам кибербезопасности, сообщил высокопоставленный представитель администрации США."(Байден) подчеркнул, что он привержен продолжению взаимодействия по вопросу угроз, которые представляют хакеры-вымогатели", - сказал чиновник журналистам.Он сообщил, что Байден заявил Путину о готовности предпринимать действия в ответ на угрозы гражданам США и инфраструктуре.
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владимир путин, джо байден, сша, в мире
Байден заявил о желании продолжить общение с Россией по кибербезопасности
22:42 09.07.2021 (обновлено: 05:23 10.07.2021)
Байден заявил, что хочет продолжить общение с Россией по вопросам кибербезопасности