https://ria.ru/20210709/kiberataki-1740682280.html
США не располагают данными о причастности России к последним кибератакам
США не располагают данными о причастности России к последним кибератакам - РИА Новости, 09.07.2021
США не располагают данными о причастности России к последним кибератакам
Белый дом не располагает данными, что власти РФ могли направлять последние кибератаки против США, но считает, что Москва должна "принять меры", заявила... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T20:51
2021-07-09T20:51
2021-07-09T20:51
россия
джо байден
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Белый дом не располагает данными, что власти РФ могли направлять последние кибератаки против США, но считает, что Москва должна "принять меры", заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент (США Джо Байден – ред.) дал понять, что... президент (России Владимир – ред.) Путин должен принять меры, чтобы помешать этим группам хакеров-вымогателей. Мы знаем, что (хакеры) REvil действуют в России и других странах мира. У нас нет дополнительной или новой информации, что правительство РФ направляло эти атаки. Мы также знаем и считаем, что на них есть ответственность принять меры ", - заявила Псаки в ходе брифинга.По сообщению агентства Блумберг, хакеры атаковали как минимум 20 компаний, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ. Байден заявил в субботу, что не уверен, что за недавней кибератакой стоит Россия. Федеральное бюро расследований США уже начало расследование в связи с хакерской атакой.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/bayden-1739817187.html
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россия, джо байден, москва, сша, в мире
США не располагают данными о причастности России к последним кибератакам
Белый дом: у США нет данных, что последние кибератаки могли направляться Россией