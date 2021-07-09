https://ria.ru/20210709/kiberataki-1740682280.html

США не располагают данными о причастности России к последним кибератакам

США не располагают данными о причастности России к последним кибератакам - РИА Новости, 09.07.2021

США не располагают данными о причастности России к последним кибератакам

Белый дом не располагает данными, что власти РФ могли направлять последние кибератаки против США, но считает, что Москва должна "принять меры", заявила... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T20:51

2021-07-09T20:51

2021-07-09T20:51

россия

джо байден

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc881852651577ca91f8ab0f61537f32.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Белый дом не располагает данными, что власти РФ могли направлять последние кибератаки против США, но считает, что Москва должна "принять меры", заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент (США Джо Байден – ред.) дал понять, что... президент (России Владимир – ред.) Путин должен принять меры, чтобы помешать этим группам хакеров-вымогателей. Мы знаем, что (хакеры) REvil действуют в России и других странах мира. У нас нет дополнительной или новой информации, что правительство РФ направляло эти атаки. Мы также знаем и считаем, что на них есть ответственность принять меры ", - заявила Псаки в ходе брифинга.По сообщению агентства Блумберг, хакеры атаковали как минимум 20 компаний, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ. Байден заявил в субботу, что не уверен, что за недавней кибератакой стоит Россия. Федеральное бюро расследований США уже начало расследование в связи с хакерской атакой.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/bayden-1739817187.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, москва, сша, в мире