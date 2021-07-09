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Мишустин призвал защитить космические аппараты от кибератак
Мишустин призвал защитить космические аппараты от кибератак - РИА Новости, 09.07.2021
Мишустин призвал защитить космические аппараты от кибератак
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости защитить от возможных кибератак космические аппараты и обеспечить безопасность передачи данных из... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:11
2021-07-09T12:11
земля
космос - риа наука
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости защитить от возможных кибератак космические аппараты и обеспечить безопасность передачи данных из космоса на Землю и обратно."Вопросы кибербезопасности выходят на передний план. Нужно защитить от возможных атак космические аппараты и наземные станции, а также обеспечить безопасность передачи данных из космоса на Землю и обратно", - сказал он в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.Мишустин подчеркнул, что "борьба с киберугрозами, обеспечение безопасности нашего общего цифрового будущего – эти задачи сегодня в приоритете у любого государства, у каждой компании"."В эпоху цифровой трансформации для решения этих задач необходимо налаживать конструктивный диалог, обмениваться опытом и знаниями и вместе создавать условия для устойчивого развития стран и бизнеса", - отметил премьер.
https://ria.ru/20210707/sovbez-1740224727.html
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земля, космос - риа наука, михаил мишустин
Мишустин призвал защитить космические аппараты от кибератак
12:11 09.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Мишустин призвал защитить космические аппараты и наземные станции от возможных кибератак

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости защитить от возможных кибератак космические аппараты и обеспечить безопасность передачи данных из космоса на Землю и обратно.
"Вопросы кибербезопасности выходят на передний план. Нужно защитить от возможных атак космические аппараты и наземные станции, а также обеспечить безопасность передачи данных из космоса на Землю и обратно", - сказал он в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.
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Мишустин подчеркнул, что "борьба с киберугрозами, обеспечение безопасности нашего общего цифрового будущего – эти задачи сегодня в приоритете у любого государства, у каждой компании".
"В эпоху цифровой трансформации для решения этих задач необходимо налаживать конструктивный диалог, обмениваться опытом и знаниями и вместе создавать условия для устойчивого развития стран и бизнеса", - отметил премьер.
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