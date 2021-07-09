https://ria.ru/20210709/kiberataki-1740579183.html

Мишустин призвал защитить космические аппараты от кибератак

Мишустин призвал защитить космические аппараты от кибератак - РИА Новости, 09.07.2021

Мишустин призвал защитить космические аппараты от кибератак

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости защитить от возможных кибератак космические аппараты и обеспечить безопасность передачи данных из... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:11

2021-07-09T12:11

2021-07-09T12:11

земля

космос - риа наука

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости защитить от возможных кибератак космические аппараты и обеспечить безопасность передачи данных из космоса на Землю и обратно."Вопросы кибербезопасности выходят на передний план. Нужно защитить от возможных атак космические аппараты и наземные станции, а также обеспечить безопасность передачи данных из космоса на Землю и обратно", - сказал он в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.Мишустин подчеркнул, что "борьба с киберугрозами, обеспечение безопасности нашего общего цифрового будущего – эти задачи сегодня в приоритете у любого государства, у каждой компании"."В эпоху цифровой трансформации для решения этих задач необходимо налаживать конструктивный диалог, обмениваться опытом и знаниями и вместе создавать условия для устойчивого развития стран и бизнеса", - отметил премьер.

https://ria.ru/20210707/sovbez-1740224727.html

https://ria.ru/20210624/kiberataki-1738371855.html

земля

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2021

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земля, космос - риа наука, михаил мишустин