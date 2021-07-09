https://ria.ru/20210709/khoshimin-1740666442.html
В Хошимине запретили продажу еды навынос
В Хошимине запретили продажу еды навынос - РИА Новости, 09.07.2021
В Хошимине запретили продажу еды навынос
Власти Хошимина, крупнейшего города Вьетнама, с пятницы ввели "строгое социальное дистанцирование", режим строгих ограничений в связи с пандемией,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:47
2021-07-09T18:47
2021-07-09T18:47
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БАНГКОК, 9 июл – РИА Новости. Власти Хошимина, крупнейшего города Вьетнама, с пятницы ввели "строгое социальное дистанцирование", режим строгих ограничений в связи с пандемией, представляющий собой почти полный локдаун, в рамках которого в числе других ограничительных мер запрещена доставка еды на дом из заведений общепита и продажа этими заведениями готовых блюд навынос, сообщает в пятницу новостной интернет-портал VietnamNews.Хошимин, который считается главным экономическим центром Вьетнама, с конца апреля 2021 года является и основным центром распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем в городе введены с 9 июля на 15 дней более строгие меры борьбы с инфекцией, чем когда-либо до этого, напоминает издание.Ограничения разного уровня действуют в разных районах города. В тех районах, где уровень антиковидных мер самый высокий, населению предписана полная самоизоляция за исключением случаев неотложной необходимости и приобретения продуктов питания. Доставка продуктов на дом и продажа готовых блюд из ресторанов и других заведений общепита навынос при этом запрещены, говорится в сообщении.Власти Хошимина мобилизовали все необходимые ресурсы для обеспечения наличия в продуктовых магазинах достаточного количества продуктов на весь срок локдауна, пишет портал. Продуктовые магазины и супермаркеты в период локдауна будут выкладывать на полки большее чем обычно количество гигиенично и безопасно приготовленных готовых блюд, которые можно будет как приобрести в магазине, так и заказать их доставку из магазина через интернет или по телефону. В городских кварталах за счет городской администрации организуются пункты приготовления пищи для семей, не имеющих возможности готовить дома, а также бесплатного ее предоставления одиноким пожилым людям, инвалидам и другим получателям социальной помощи. Для доставки продуктов из таких центров на дом получателям организуются группы волонтеров-доставщиков, сообщает портал.Запрет на продажу готовой еды навынос и ее доставку из ресторанов власти объясняют тем, что обеспечить порядок и соблюдение предписанной ограничениями двухметровой дистанции между людьми возможно в условиях продуктового магазина или контролируемого районными властями пункта приготовления пищи, но невозможно при доставке готовой еды или продаже ее навынос в ресторанах и других заведениях общественного питания, так как там всегда стихийно создаются толпы покупателей или доставщиков, в которых дистанция не соблюдается, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210528/testirovanie-1734584451.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, вьетнам, хошимин, в мире
В Хошимине запретили продажу еды навынос
Власти города Хошимин во Вьетнаме в рамках локдауна запретили продажу еды навынос
БАНГКОК, 9 июл – РИА Новости.
Власти Хошимина
, крупнейшего города Вьетнама
, с пятницы ввели "строгое социальное дистанцирование", режим строгих ограничений в связи с пандемией, представляющий собой почти полный локдаун, в рамках которого в числе других ограничительных мер запрещена доставка еды на дом из заведений общепита и продажа этими заведениями готовых блюд навынос, сообщает в пятницу новостной интернет-портал VietnamNews
.
Хошимин, который считается главным экономическим центром Вьетнама, с конца апреля 2021 года является и основным центром распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем в городе введены с 9 июля на 15 дней более строгие меры борьбы с инфекцией, чем когда-либо до этого, напоминает издание.
Ограничения разного уровня действуют в разных районах города. В тех районах, где уровень антиковидных мер самый высокий, населению предписана полная самоизоляция за исключением случаев неотложной необходимости и приобретения продуктов питания. Доставка продуктов на дом и продажа готовых блюд из ресторанов и других заведений общепита навынос при этом запрещены, говорится в сообщении.
Власти Хошимина мобилизовали все необходимые ресурсы для обеспечения наличия в продуктовых магазинах достаточного количества продуктов на весь срок локдауна, пишет портал. Продуктовые магазины и супермаркеты в период локдауна будут выкладывать на полки большее чем обычно количество гигиенично и безопасно приготовленных готовых блюд, которые можно будет как приобрести в магазине, так и заказать их доставку из магазина через интернет или по телефону. В городских кварталах за счет городской администрации организуются пункты приготовления пищи для семей, не имеющих возможности готовить дома, а также бесплатного ее предоставления одиноким пожилым людям, инвалидам и другим получателям социальной помощи. Для доставки продуктов из таких центров на дом получателям организуются группы волонтеров-доставщиков, сообщает портал.
Запрет на продажу готовой еды навынос и ее доставку из ресторанов власти объясняют тем, что обеспечить порядок и соблюдение предписанной ограничениями двухметровой дистанции между людьми возможно в условиях продуктового магазина или контролируемого районными властями пункта приготовления пищи, но невозможно при доставке готовой еды или продаже ее навынос в ресторанах и других заведениях общественного питания, так как там всегда стихийно создаются толпы покупателей или доставщиков, в которых дистанция не соблюдается, говорится в сообщении.