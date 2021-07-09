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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210709/keshbek-1740484676.html
Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком - РИА Новости, 09.07.2021
Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
Начиная с 25 мая по программе кешбэка россияне купили 250 тысяч детских путевок на 6,7 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T06:20
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туризм
отдых в россии 2021 летом
кешбэк
туризм
детский отдых
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Начиная с 25 мая по программе кешбэка россияне купили 250 тысяч детских путевок на 6,7 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.В итоге сумма впечатляет. "Родителям вернулось около трех миллиардов рублей", – уточнили в ведомстве.Там напомнили, что до 15 сентября по кешбэку все желающие могут приобрести путевку в детские лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50 процентов от оплаченной суммы. Однако уточняется, что она не должна превышать 20 тысяч рублей.
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отдых в россии 2021 летом, кешбэк, туризм, детский отдых, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:20 09.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДети у поезда "Таврия" на железнодорожном вокзале Симферополя, перед отправкой на отдых в Международный детский центр "Артек"
Дети у поезда Таврия на железнодорожном вокзале Симферополя, перед отправкой на отдых в Международный детский центр Артек - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Россияне купили по программе детского кешбэка 250 тысяч путевок на 6,7 миллиардов рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Начиная с 25 мая по программе кешбэка россияне купили 250 тысяч детских путевок на 6,7 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.
В итоге сумма впечатляет. "Родителям вернулось около трех миллиардов рублей", – уточнили в ведомстве.
Там напомнили, что до 15 сентября по кешбэку все желающие могут приобрести путевку в детские лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50 процентов от оплаченной суммы. Однако уточняется, что она не должна превышать 20 тысяч рублей.
Долина Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 12:33Туризм
Около 1,5 миллиона россиян воспользовались туристическим кешбэком
 
Туризмотдых в России 2021 летомКешбэкТуризмДетский отдыхтуристыНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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