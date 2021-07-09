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Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком - РИА Новости, 09.07.2021
Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
Начиная с 25 мая по программе кешбэка россияне купили 250 тысяч детских путевок на 6,7 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T06:20
2021-07-09T06:20
2021-07-09T06:20
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Начиная с 25 мая по программе кешбэка россияне купили 250 тысяч детских путевок на 6,7 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.В итоге сумма впечатляет. "Родителям вернулось около трех миллиардов рублей", – уточнили в ведомстве.Там напомнили, что до 15 сентября по кешбэку все желающие могут приобрести путевку в детские лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50 процентов от оплаченной суммы. Однако уточняется, что она не должна превышать 20 тысяч рублей.
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отдых в россии 2021 летом, кешбэк, туризм, детский отдых, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
Россияне купили по программе детского кешбэка 250 тысяч путевок на 6,7 миллиардов рублей