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Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком

Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком - РИА Новости, 09.07.2021

Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком

Начиная с 25 мая по программе кешбэка россияне купили 250 тысяч детских путевок на 6,7 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T06:20

2021-07-09T06:20

2021-07-09T06:20

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федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Начиная с 25 мая по программе кешбэка россияне купили 250 тысяч детских путевок на 6,7 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.В итоге сумма впечатляет. "Родителям вернулось около трех миллиардов рублей", – уточнили в ведомстве.Там напомнили, что до 15 сентября по кешбэку все желающие могут приобрести путевку в детские лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50 процентов от оплаченной суммы. Однако уточняется, что она не должна превышать 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210702/keshbek-1739568027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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