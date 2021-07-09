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Спасатели нашли еще четыре тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Спасатели нашли еще четыре тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 09.07.2021
Спасатели нашли еще четыре тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Спасатели обнаружили на месте катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке еще четыре тела погибших, общее число найденных жертв крушения выросло до 23, рассказал РИА... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:03
2021-07-09T10:26
палана
петропавловск-камчатский
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили на месте катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке еще четыре тела погибших, общее число найденных жертв крушения выросло до 23, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее было известно об обнаружении 19 тел, одно из которых удалось опознать."В течение минувших суток при обследовании места падения Ан-26 спасателями и водолазами обнаружены четыре тела погибших и шесть фрагментов тел", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего с начала поисковых работ на месте крушения воздушного судна найдено 25 фрагментов тел.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился 6 июля перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
https://ria.ru/20210709/samolet-1740553779.html
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палана, петропавловск-камчатский, крушение ан-26 на камчатке, ан-26, камчатский край, происшествия
Спасатели нашли еще четыре тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке
10:03 09.07.2021 (обновлено: 10:26 09.07.2021)
 
© МЧС РоссииМесто крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
© МЧС России

Спасатели нашли еще четыре тела на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили на месте катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке еще четыре тела погибших, общее число найденных жертв крушения выросло до 23, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее было известно об обнаружении 19 тел, одно из которых удалось опознать.
"В течение минувших суток при обследовании места падения Ан-26 спасателями и водолазами обнаружены четыре тела погибших и шесть фрагментов тел", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего с начала поисковых работ на месте крушения воздушного судна найдено 25 фрагментов тел.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился 6 июля перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
Поисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
09:51
На Камчатке нашли черный ящик разбившегося Ан-26
 
ПаланаПетропавловск-КамчатскийКрушение Ан-26 на КамчаткеАн-26Камчатский крайПроисшествия
 
 
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