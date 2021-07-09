https://ria.ru/20210709/kamchatka-1740555195.html

Спасатели нашли еще четыре тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели нашли еще четыре тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 09.07.2021

Спасатели нашли еще четыре тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели обнаружили на месте катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке еще четыре тела погибших, общее число найденных жертв крушения выросло до 23, рассказал РИА... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:03

2021-07-09T10:03

2021-07-09T10:26

палана

петропавловск-камчатский

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

камчатский край

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили на месте катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке еще четыре тела погибших, общее число найденных жертв крушения выросло до 23, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее было известно об обнаружении 19 тел, одно из которых удалось опознать."В течение минувших суток при обследовании места падения Ан-26 спасателями и водолазами обнаружены четыре тела погибших и шесть фрагментов тел", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего с начала поисковых работ на месте крушения воздушного судна найдено 25 фрагментов тел.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился 6 июля перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.

https://ria.ru/20210709/samolet-1740553779.html

палана

петропавловск-камчатский

камчатский край

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