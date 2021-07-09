https://ria.ru/20210709/kamchatka-1740555195.html
Спасатели нашли еще четыре тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Спасатели нашли еще четыре тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 09.07.2021
Спасатели нашли еще четыре тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Спасатели обнаружили на месте катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке еще четыре тела погибших, общее число найденных жертв крушения выросло до 23, рассказал РИА... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:03
2021-07-09T10:03
2021-07-09T10:26
палана
петропавловск-камчатский
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
камчатский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740254294_4:0:1496:839_1920x0_80_0_0_12c7d84986cc9cd8c2afb8adc1e77390.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили на месте катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке еще четыре тела погибших, общее число найденных жертв крушения выросло до 23, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее было известно об обнаружении 19 тел, одно из которых удалось опознать."В течение минувших суток при обследовании места падения Ан-26 спасателями и водолазами обнаружены четыре тела погибших и шесть фрагментов тел", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего с начала поисковых работ на месте крушения воздушного судна найдено 25 фрагментов тел.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился 6 июля перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
https://ria.ru/20210709/samolet-1740553779.html
палана
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740254294_191:0:1310:839_1920x0_80_0_0_5d3e90994e20f1390c160a342291196d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палана, петропавловск-камчатский, крушение ан-26 на камчатке, ан-26, камчатский край, происшествия
Спасатели нашли еще четыре тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке
10:03 09.07.2021 (обновлено: 10:26 09.07.2021)
Спасатели нашли еще четыре тела на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке