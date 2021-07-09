https://ria.ru/20210709/kamchatka-1740549918.html

В двух населенных пунктах на Камчатке ввели режим ЧС из-за коронавируса

В двух населенных пунктах на Камчатке ввели режим ЧС из-за коронавируса - РИА Новости, 09.07.2021

В двух населенных пунктах на Камчатке ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в поселках Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района Камчатского края из-за вспышки коронавируса, говорится в... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T09:30

2021-07-09T09:30

2021-07-09T09:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

усть-большерецкий район

запорожье

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселках Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района Камчатского края из-за вспышки коронавируса, говорится в сообщении краевого правительства."В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на территории поселков Озерновский и Запорожье объявлен режим чрезвычайной ситуации и развернут ковид-госпиталь. На 6 июля в "красной зоне" Озерновской районной больницы находились 5 человек. На амбулаторном лечении дома пребывают 177 человек. Более 40 жителей госпитализированы в краевой центр", - говорится в сообщении.Министр территориального развития региона Сергей Лебедев, который посетил район в рамках рабочей поездки, предложил закрыть оба населенных пункта."На сегодня главная задача — это разделить здоровых людей и тех, кто болеет коронавирусом, чтобы остановить распространение инфекции. Считаю, что для этого нужно поставить пост на реке Большая и разрешить въезд и выезд из поселков только вакцинированным гражданам и лицам с отрицательным тестом на коронавирус. Данный метод уже показал свою эффективность в прошлом году. Он защитит жителей поселков от проникновения коронавируса извне, а также даст понимание о состоянии здоровья тем, кто собрался выезжать за пределы Озерновского куста", — приводятся слова министра с уточнением, что вопрос закрытия поселков рассмотрят на заседении оперштаба по коронавирусу.В правительстве добавили, что один из очагов распространения коронавирусной инфекции выявлен на рыболовецком предприятии. При этом Роспотребнадзор исключил версию о завозе коронавируса в эти поселки сезонными рабочими."Сезонные работники прибыли на территорию Камчатского края с результатами тестирования, у всех результаты по ковиду были отрицательные. Все прошли обсервацию — часть в пригороде Елизова, часть непосредственно на территории предприятия, которую в этот период не покидали. Все эти граждане были допущены к работе только после повторного тестирования", - приводятся слова заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Камчатскому краю Владимира Кормича.Режим ЧС из-за коронавируса уже вводили в поселках Озерновский и Запорожье на Камчатке в сентябре 2020 года. Тогда силами сотрудников полиции и Росгвардии было перекрыто наземное сообщение. Все организации на территории этих поселений работали в режиме карантина.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740523700.html

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740520221.html

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740483623.html

усть-большерецкий район

запорожье

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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