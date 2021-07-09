В двух населенных пунктах на Камчатке ввели режим ЧС из-за коронавируса
На Камчатке в поселках Озерновский и Запорожье ввели режим ЧС из-за коронавируса
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселках Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района Камчатского края из-за вспышки коронавируса, говорится в сообщении краевого правительства.
"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на территории поселков Озерновский и Запорожье объявлен режим чрезвычайной ситуации и развернут ковид-госпиталь. На 6 июля в "красной зоне" Озерновской районной больницы находились 5 человек. На амбулаторном лечении дома пребывают 177 человек. Более 40 жителей госпитализированы в краевой центр", - говорится в сообщении.
Министр территориального развития региона Сергей Лебедев, который посетил район в рамках рабочей поездки, предложил закрыть оба населенных пункта.
"На сегодня главная задача — это разделить здоровых людей и тех, кто болеет коронавирусом, чтобы остановить распространение инфекции. Считаю, что для этого нужно поставить пост на реке Большая и разрешить въезд и выезд из поселков только вакцинированным гражданам и лицам с отрицательным тестом на коронавирус. Данный метод уже показал свою эффективность в прошлом году. Он защитит жителей поселков от проникновения коронавируса извне, а также даст понимание о состоянии здоровья тем, кто собрался выезжать за пределы Озерновского куста", — приводятся слова министра с уточнением, что вопрос закрытия поселков рассмотрят на заседении оперштаба по коронавирусу.
В правительстве добавили, что один из очагов распространения коронавирусной инфекции выявлен на рыболовецком предприятии. При этом Роспотребнадзор исключил версию о завозе коронавируса в эти поселки сезонными рабочими.
"Сезонные работники прибыли на территорию Камчатского края с результатами тестирования, у всех результаты по ковиду были отрицательные. Все прошли обсервацию — часть в пригороде Елизова, часть непосредственно на территории предприятия, которую в этот период не покидали. Все эти граждане были допущены к работе только после повторного тестирования", - приводятся слова заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Камчатскому краю Владимира Кормича.
Режим ЧС из-за коронавируса уже вводили в поселках Озерновский и Запорожье на Камчатке в сентябре 2020 года. Тогда силами сотрудников полиции и Росгвардии было перекрыто наземное сообщение. Все организации на территории этих поселений работали в режиме карантина.