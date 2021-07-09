https://ria.ru/20210709/internet-1740582151.html

Мишустин заявил о росте числа преступлений в интернете

Мишустин заявил о росте числа преступлений в интернете - РИА Новости, 09.07.2021

Мишустин заявил о росте числа преступлений в интернете

В первом квартале этого года в интернете совершено на 51,6% больше преступлений, чем год назад, количество преступлений во всей IT-сфере увеличилось на 33,7%,... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:23

2021-07-09T12:23

2021-07-09T12:23

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В первом квартале этого года в интернете совершено на 51,6% больше преступлений, чем год назад, количество преступлений во всей IT-сфере увеличилось на 33,7%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."За последние несколько лет выросло количество атак на цепочки поставок. Такая неутешительная тенденция продолжается. В первом квартале текущего года в интернете совершено на 51,6% больше преступлений, чем год назад. Число преступлений во всей IT-сфере увеличилось на 33,7%", - сказал он в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.Мишустин подчеркнул, что для того чтобы обеспечить защиту, необходимо понимать существующие риски, грамотно выстраивать и внедрять стратегии кибербезопасности."Нужно использовать лучшие отраслевые практики, в том числе наших зарубежных партнёров, и совместно находить эффективные решения", - сказал премьер.

https://ria.ru/20210709/bezopasnost-1740538455.html

https://ria.ru/20210706/internet-1740025390.html

россия

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2021

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россия, михаил мишустин, общество