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Мишустин заявил о росте числа преступлений в интернете
Мишустин заявил о росте числа преступлений в интернете - РИА Новости, 09.07.2021
Мишустин заявил о росте числа преступлений в интернете
В первом квартале этого года в интернете совершено на 51,6% больше преступлений, чем год назад, количество преступлений во всей IT-сфере увеличилось на 33,7%,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:23
2021-07-09T12:23
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В первом квартале этого года в интернете совершено на 51,6% больше преступлений, чем год назад, количество преступлений во всей IT-сфере увеличилось на 33,7%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."За последние несколько лет выросло количество атак на цепочки поставок. Такая неутешительная тенденция продолжается. В первом квартале текущего года в интернете совершено на 51,6% больше преступлений, чем год назад. Число преступлений во всей IT-сфере увеличилось на 33,7%", - сказал он в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.Мишустин подчеркнул, что для того чтобы обеспечить защиту, необходимо понимать существующие риски, грамотно выстраивать и внедрять стратегии кибербезопасности."Нужно использовать лучшие отраслевые практики, в том числе наших зарубежных партнёров, и совместно находить эффективные решения", - сказал премьер.
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россия, михаил мишустин, общество
Мишустин заявил о росте числа преступлений в интернете
12:23 09.07.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Pixabay / Pixabay / Bartek Zakrzewski

Мишустин заявил, что число преступлений во всей IT-сфере увеличилось на 33,7 процента

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В первом квартале этого года в интернете совершено на 51,6% больше преступлений, чем год назад, количество преступлений во всей IT-сфере увеличилось на 33,7%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За последние несколько лет выросло количество атак на цепочки поставок. Такая неутешительная тенденция продолжается. В первом квартале текущего года в интернете совершено на 51,6% больше преступлений, чем год назад. Число преступлений во всей IT-сфере увеличилось на 33,7%", - сказал он в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.
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Мишустин подчеркнул, что для того чтобы обеспечить защиту, необходимо понимать существующие риски, грамотно выстраивать и внедрять стратегии кибербезопасности.
"Нужно использовать лучшие отраслевые практики, в том числе наших зарубежных партнёров, и совместно находить эффективные решения", - сказал премьер.
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