https://ria.ru/20210709/gosavtoinspektsiya-1740649802.html

В Москве поймали троих блогеров, которые 800 раз за полгода нарушили ПДД

В Москве поймали троих блогеров, которые 800 раз за полгода нарушили ПДД - РИА Новости, 09.07.2021

В Москве поймали троих блогеров, которые 800 раз за полгода нарушили ПДД

Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали троих блогеров, которые в 2021 году более 800 раз нарушали правила дорожного движения, сообщила официальный... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T17:21

2021-07-09T17:21

2021-07-09T19:38

россия

кутузовский проспект

ирина волк

цао

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали троих блогеров, которые в 2021 году более 800 раз нарушали правила дорожного движения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.При этом на долю одного из них приходится 582 нарушения.Так, 6 июля на 8-м километре Кутузовского проспекта сотрудники ДПС остановили молодого человека на авто премиум-класса. Выяснилось, что он неоднократно публиковал в интернете видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД."В отношении гражданина составлено 253 административных протокола за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5 ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид". — Прим. ред.), 19.3 ("Неповиновение сотруднику полиции". — Прим. ред.) и 20.25 ("Уклонение от исполнения административного наказания". — Прим. ред.)", — добавила Волк.При досмотре в автомобиле нашли госзнаки, зарегистрированные на машину другого человека и находящиеся в архивном учете. Суд арестовал мужчину на семь суток.В этот же день на Ярославском шоссе остановили иномарку москвича, который за 2021 год привлекался к административной ответственности 151 раз. В отношении мужчины составили три административных протокола по статьям 12.1 (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим техосмотр), 12.5 и 12.7 (управление ТС водителем, не имеющим прав) КоАП.Автомобиль поместили на спецстоянку, а водителя отстранили от управления транспортным средством, изъяв у него удостоверение. Самого мужчину арестовали на пять суток.Инспектор ДПС ЦАО задержал еще одного лихача, который ранее допустил ряд нарушений ПДД и опубликовал видео об этом в интернете."При проверке базы данных было установлено, что в текущем году он привлекался к административной ответственности 71 раз. В отношении гражданина были составлены административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5, 12.6 и 12.23 (нарушение правил перевозки людей. — Прим. ред.) КоАП", — рассказала Волк.Помимо этого, на него составили административный протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление ТС без госзнаков). Материал направят в суд.

https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html

https://ria.ru/20210403/nakazanie-1604080834.html

россия

кутузовский проспект

цао

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кутузовский проспект, ирина волк, цао, авто, москва, происшествия