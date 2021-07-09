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Онлайн-голосование по благоустройству парков запустили в МО
Онлайн-голосование по благоустройству парков запустили в МО - РИА Новости, 09.07.2021
Онлайн-голосование по благоустройству парков запустили в МО
На сайте "Добродел" жители Московской области смогут путем голосования выбрать, какие парки благоустроят в регионе в 2022 году. В голосовании участвуют 62... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:42
2021-07-09T17:42
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На сайте "Добродел" жители Московской области смогут путем голосования выбрать, какие парки благоустроят в регионе в 2022 году. В голосовании участвуют 62 территории. Об этом сообщил телеканал "360". Голосование проводится в рамках проекта "Парки в лесу", который был запущен в 2021 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, цель проекта заключается в том, чтобы сделать парки более комфортными для жителей, при этом сохранив природу. В голосовании участвуют 62 парка, которые также были предложены жителями региона в предыдущем этапе голосования. Опрос продлится до 22 июля.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
На сайте "Добродел" жители Московской области смогут путем голосования выбрать, какие парки благоустроят в регионе в 2022 году. В голосовании участвуют 62 территории. Об этом сообщил телеканал "360"
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Голосование проводится в рамках проекта "Парки в лесу", который был запущен в 2021 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, цель проекта заключается в том, чтобы сделать парки более комфортными для жителей, при этом сохранив природу.
"Основная особенность благоустройства лесных зон – минимальное вмешательство в природу. При благоустройстве важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить природную среду", – сказал он.
В голосовании участвуют 62 парка, которые также были предложены жителями региона в предыдущем этапе голосования. Опрос продлится до 22 июля.