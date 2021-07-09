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Онлайн-голосование по благоустройству парков запустили в МО

Онлайн-голосование по благоустройству парков запустили в МО - РИА Новости, 09.07.2021

Онлайн-голосование по благоустройству парков запустили в МО

На сайте "Добродел" жители Московской области смогут путем голосования выбрать, какие парки благоустроят в регионе в 2022 году. В голосовании участвуют 62... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T17:42

2021-07-09T17:42

2021-07-09T17:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На сайте "Добродел" жители Московской области смогут путем голосования выбрать, какие парки благоустроят в регионе в 2022 году. В голосовании участвуют 62 территории. Об этом сообщил телеканал "360". Голосование проводится в рамках проекта "Парки в лесу", который был запущен в 2021 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, цель проекта заключается в том, чтобы сделать парки более комфортными для жителей, при этом сохранив природу. В голосовании участвуют 62 парка, которые также были предложены жителями региона в предыдущем этапе голосования. Опрос продлится до 22 июля.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)