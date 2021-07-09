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https://ria.ru/20210709/geoanalitika-1740631125.html
Услугу геоаналитики бизнеса запустили в Подмосковье
Услугу геоаналитики бизнеса запустили в Подмосковье - РИА Новости, 09.07.2021
Услугу геоаналитики бизнеса запустили в Подмосковье
Услугу первичной геоаналитики бизнеса запустили для предпринимателей Московской области, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:19
2021-07-09T16:19
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Услугу первичной геоаналитики бизнеса запустили для предпринимателей Московской области, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Пилотным сервисом по анализу расположения действующего или запланированного бизнеса можно воспользоваться в подмосковных центрах "Мой бизнес".По ее словам, в настоящее время услуга доступна в 14 головных офисах: Красногорск, Химки, Королев, Богородский, Одинцово, Люберцы, Дмитров, Волоколамск, Коломна, Можайск, Истра, Орехово-Зуево, Реутов, Солнечногорск."В течение месяца к данному сервису будут подключены все 55 муниципалитетов", - добавила Зиновьева.
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красногорск, волоколамск, одинцово, экономика

Услугу геоаналитики бизнеса запустили в Подмосковье

16:19 09.07.2021
 
© Фото : правительство Московской областиВывеска центра оказания услуг "Мой бизнес"
Вывеска центра оказания услуг Мой бизнес - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : правительство Московской области
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Услугу первичной геоаналитики бизнеса запустили для предпринимателей Московской области, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Пилотным сервисом по анализу расположения действующего или запланированного бизнеса можно воспользоваться в подмосковных центрах "Мой бизнес".
"Благодаря аналитике можно снизить риски при открытии магазина, кафе, пекарни или другого направления малого и среднего бизнеса. Предприниматели получают подробный анализ локации, таким образом, могут найти свободные коммерческие помещения, посчитать население и товарооборот в торговой зоне, изучить места конкурентов", - сказала Зиновьева.
По ее словам, в настоящее время услуга доступна в 14 головных офисах: Красногорск, Химки, Королев, Богородский, Одинцово, Люберцы, Дмитров, Волоколамск, Коломна, Можайск, Истра, Орехово-Зуево, Реутов, Солнечногорск.
"В течение месяца к данному сервису будут подключены все 55 муниципалитетов", - добавила Зиновьева.
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