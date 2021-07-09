https://ria.ru/20210709/geoanalitika-1740631125.html

Услугу геоаналитики бизнеса запустили в Подмосковье

Услугу геоаналитики бизнеса запустили в Подмосковье - РИА Новости, 09.07.2021

Услугу геоаналитики бизнеса запустили в Подмосковье

Услугу первичной геоаналитики бизнеса запустили для предпринимателей Московской области, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T16:19

2021-07-09T16:19

2021-07-09T16:19

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Услугу первичной геоаналитики бизнеса запустили для предпринимателей Московской области, сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Пилотным сервисом по анализу расположения действующего или запланированного бизнеса можно воспользоваться в подмосковных центрах "Мой бизнес".По ее словам, в настоящее время услуга доступна в 14 головных офисах: Красногорск, Химки, Королев, Богородский, Одинцово, Люберцы, Дмитров, Волоколамск, Коломна, Можайск, Истра, Орехово-Зуево, Реутов, Солнечногорск."В течение месяца к данному сервису будут подключены все 55 муниципалитетов", - добавила Зиновьева.

https://realty.ria.ru/20210708/tskad-1740488627.html

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красногорск, волоколамск, одинцово, экономика