https://ria.ru/20210709/gaiti-1740557881.html

В МИД назвали убийство президента Гаити наглым и демонстративным

В МИД назвали убийство президента Гаити наглым и демонстративным - РИА Новости, 09.07.2021

В МИД назвали убийство президента Гаити наглым и демонстративным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство президента Гаити было наглым и демонстративным, Россия рассчитывает, что будут найдены не... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:23

2021-07-09T10:23

2021-07-09T10:41

мария захарова

убийство президента гаити

россия

жовенель моиз

гаити

сша

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство президента Гаити было наглым и демонстративным, Россия рассчитывает, что будут найдены не только исполнители, но и заказчики преступления.Ранее газета Washington Post со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера писала, что среди задержанных по делу об убийстве главы страны есть американец гаитянского происхождения по имени Джеймс Солаж. Еще один задержанный, по словам министра, также может быть американцем гаитянского происхождения."Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого и демонстративного убийства главы Гаити", - заявила Захарова.Она напоминала, что как минимум двое из нападавших имеют гражданство США. "Эта информация вызывает нашу серьезную обеспокоенность, она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы", - отметила Захарова."Мы выражаем надежду, что гаитянские правоохранительные органы сумеют разобраться в истинных причинах произошедшего и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков, а также вероятных пособников данного преступления", - добавила она.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших президента, состоял из 26 человек.

https://ria.ru/20210709/gaiti-1740541490.html

https://ria.ru/20210708/pokushenie-1740519639.html

https://ria.ru/20210708/deti-1740428102.html

россия

гаити

сша

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мария захарова, убийство президента гаити, россия, жовенель моиз, гаити, сша, в мире