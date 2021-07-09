На Вологодчине по инициативе депутатов построят 21 ФОК
ВОЛОГДА, 9 июл - РИА Новости. Более 20 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) построят в этом году в Вологодской области по инициативе депутатов заксобрания региона, сообщила пресс-служба областного парламента.
"В Вологде в этом году по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" будет построено 12 ФОКОТов, из них семь будут располагаться на пришкольных стадионах. Это очень удобно и функционально. На новых пришкольных ФОКОТах могут заниматься не только школьники, но и все жители микрорайонов по определенному графику. Еще четыре ФОКОТа построят в Череповце и пять - в муниципальных районах области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что инициатива председателя Заксобрания области, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко о строительстве дополнительных спорткомплексов поддержана на градостроительных советах при губернаторе региона. В частности, на строительство современных спортивных объектов Вологде и Череповцу выделили по 100 миллионов рублей.
"Мы видим большое желание вологжан заниматься спортом. Наши жители хотят видеть как можно больше современных спортивных объектов, чтобы можно было прийти на открытую спортивную площадку в свободное время, позаниматься разными видами спорта. Поэтому было предложено построить дополнительно ФОКОТы. За площадки под строительство проголосовали сами жители", - цитирует слова Луценко пресс-служба.
Он добавил, что пять ФОКОТов будет построено уже в этом году. "Сейчас стартовали градсоветы, на которых жители области просят нас поддержать строительство ФОКОТов в своих территориях. Такая поддержка с нашей стороны будет оказана. Конечно, со своей стороны вместе с общественностью мы контролируем ход работ на каждом объекте от начала строительства до приемки", - сказал Луценко.