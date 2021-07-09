https://ria.ru/20210709/fok-1740647327.html

На Вологодчине по инициативе депутатов построят 21 ФОК

На Вологодчине по инициативе депутатов построят 21 ФОК - РИА Новости, 09.07.2021

На Вологодчине по инициативе депутатов построят 21 ФОК

Более 20 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) построят в этом году в Вологодской области по инициативе депутатов заксобрания региона,... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T17:13

2021-07-09T17:13

2021-07-09T17:13

вологодская область

череповец

вологда

вологодская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568910904_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_80a7b4a69bd6798b19e78a30321b4096.jpg

ВОЛОГДА, 9 июл - РИА Новости. Более 20 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) построят в этом году в Вологодской области по инициативе депутатов заксобрания региона, сообщила пресс-служба областного парламента."В Вологде в этом году по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" будет построено 12 ФОКОТов, из них семь будут располагаться на пришкольных стадионах. Это очень удобно и функционально. На новых пришкольных ФОКОТах могут заниматься не только школьники, но и все жители микрорайонов по определенному графику. Еще четыре ФОКОТа построят в Череповце и пять - в муниципальных районах области", - говорится в сообщении.Уточняется, что инициатива председателя Заксобрания области, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко о строительстве дополнительных спорткомплексов поддержана на градостроительных советах при губернаторе региона. В частности, на строительство современных спортивных объектов Вологде и Череповцу выделили по 100 миллионов рублей.Он добавил, что пять ФОКОТов будет построено уже в этом году. "Сейчас стартовали градсоветы, на которых жители области просят нас поддержать строительство ФОКОТов в своих территориях. Такая поддержка с нашей стороны будет оказана. Конечно, со своей стороны вместе с общественностью мы контролируем ход работ на каждом объекте от начала строительства до приемки", - сказал Луценко.

https://ria.ru/20210630/kompensatsiya-1739245184.html

череповец

вологда

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

череповец, вологда, вологодская область, общество