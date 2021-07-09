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В Рособрнадзоре назвали имена выпускниц, получивших 400 баллов на ЕГЭ
В Рособрнадзоре назвали имена выпускниц, получивших 400 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 09.07.2021
В Рособрнадзоре назвали имена выпускниц, получивших 400 баллов на ЕГЭ
Всего три выпускницы в России получили 400 баллов по четырем предметам на едином государственном экзамене, к Алике Осадчей из Ростова-на-Дону присоединились две РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:51
2021-07-09T14:51
россия
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
ростов-на-дону
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Всего три выпускницы в России получили 400 баллов по четырем предметам на едином государственном экзамене, к Алике Осадчей из Ростова-на-Дону присоединились две выпускницы московских школ – Екатерина Гришина и Ирина Бродская, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.Ранее глава ведомства Анзор Музаев объявил о том, что 400 баллов на ЕГЭ в этом году получила Алика Осадчая из Ростова-на-Дону, которая сдала на 100 баллов экзамены по русскому и английскому языкам, обществознанию и литературе."Обновленные результаты основного периода ЕГЭ-2021 принесли еще два 400-балльных результата. Сдать на высший балл ЕГЭ сразу по четырем предметам смогли две выпускницы из Москвы: Екатерина Гришина из школы №1514 и Ирина Бродская из школы №1553 имени В.И. Вернадского... Таким образом, по результатам ЕГЭ этого года уже три 400-балльницы", - говорится в сообщении.Отмечается, что обе столичные выпускницы сдавали экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике и ИКТ."Педагоги заинтересовали меня математикой и другими науками, дали всю необходимую базу знаний и даже больше, чем необходимо для ЕГЭ", - рассказала Гришина, слова которой приводит Рособрнадзор.По ее мнению, при подготовке к ЕГЭ и олимпиадам не нужно зацикливаться на учебе и не концентрироваться только на результате. Важно, чтобы изучение предмета доставляло удовольствие. А еще не стоит забывать делать перерывы и отдыхать. В 2021 году Екатерина стала призером нескольких перечневых олимпиад 1 и 2 уровня по математике, призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку."Я рада полученным высоким баллам и тому, что мои усилия и усилия моих учителей привели к такому крутому результату", - поделилась Бродская.Она видит секрет успеха в том, чтобы грамотно распределять время, использовать разнообразные ресурсы, заниматься регулярно. По ее мнению, участие в школьных олимпиадах также помогает в подготовке к ЕГЭ. Бродская в этом году стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Кроме того, выпускница стала участником региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике и физике (в 9 и 10 классе), победителем олимпиады "Физтех" по математике, призером (серебряная медаль) инженерной лиги IEPhO (10 класс). В рамках проекта "Инженерный класс в московской школе" окончила с отличием курс "Защита информации".Поступать в вуз она планирует на направление "Прикладная математика и информатика" или "Прикладная математика и физика".
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россия, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), ростов-на-дону, общество
В Рособрнадзоре назвали имена выпускниц, получивших 400 баллов на ЕГЭ
14:51 09.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге
Преподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Рособрнадзоре назвали имена выпускниц, получивших 400 баллов на ЕГЭ в 2021 году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Всего три выпускницы в России получили 400 баллов по четырем предметам на едином государственном экзамене, к Алике Осадчей из Ростова-на-Дону присоединились две выпускницы московских школ – Екатерина Гришина и Ирина Бродская, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее глава ведомства Анзор Музаев объявил о том, что 400 баллов на ЕГЭ в этом году получила Алика Осадчая из Ростова-на-Дону, которая сдала на 100 баллов экзамены по русскому и английскому языкам, обществознанию и литературе.
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"Обновленные результаты основного периода ЕГЭ-2021 принесли еще два 400-балльных результата. Сдать на высший балл ЕГЭ сразу по четырем предметам смогли две выпускницы из Москвы: Екатерина Гришина из школы №1514 и Ирина Бродская из школы №1553 имени В.И. Вернадского... Таким образом, по результатам ЕГЭ этого года уже три 400-балльницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обе столичные выпускницы сдавали экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике и ИКТ.
"Педагоги заинтересовали меня математикой и другими науками, дали всю необходимую базу знаний и даже больше, чем необходимо для ЕГЭ", - рассказала Гришина, слова которой приводит Рособрнадзор.
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По ее мнению, при подготовке к ЕГЭ и олимпиадам не нужно зацикливаться на учебе и не концентрироваться только на результате. Важно, чтобы изучение предмета доставляло удовольствие. А еще не стоит забывать делать перерывы и отдыхать. В 2021 году Екатерина стала призером нескольких перечневых олимпиад 1 и 2 уровня по математике, призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
"Я рада полученным высоким баллам и тому, что мои усилия и усилия моих учителей привели к такому крутому результату", - поделилась Бродская.
Она видит секрет успеха в том, чтобы грамотно распределять время, использовать разнообразные ресурсы, заниматься регулярно. По ее мнению, участие в школьных олимпиадах также помогает в подготовке к ЕГЭ. Бродская в этом году стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Кроме того, выпускница стала участником региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике и физике (в 9 и 10 классе), победителем олимпиады "Физтех" по математике, призером (серебряная медаль) инженерной лиги IEPhO (10 класс). В рамках проекта "Инженерный класс в московской школе" окончила с отличием курс "Защита информации".
Поступать в вуз она планирует на направление "Прикладная математика и информатика" или "Прикладная математика и физика".
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