https://ria.ru/20210709/ekzamen-1740618998.html

В Рособрнадзоре назвали имена выпускниц, получивших 400 баллов на ЕГЭ

В Рособрнадзоре назвали имена выпускниц, получивших 400 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 09.07.2021

В Рособрнадзоре назвали имена выпускниц, получивших 400 баллов на ЕГЭ

Всего три выпускницы в России получили 400 баллов по четырем предметам на едином государственном экзамене, к Алике Осадчей из Ростова-на-Дону присоединились две РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:51

2021-07-09T14:51

2021-07-09T14:51

россия

анзор музаев

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

ростов-на-дону

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Всего три выпускницы в России получили 400 баллов по четырем предметам на едином государственном экзамене, к Алике Осадчей из Ростова-на-Дону присоединились две выпускницы московских школ – Екатерина Гришина и Ирина Бродская, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.Ранее глава ведомства Анзор Музаев объявил о том, что 400 баллов на ЕГЭ в этом году получила Алика Осадчая из Ростова-на-Дону, которая сдала на 100 баллов экзамены по русскому и английскому языкам, обществознанию и литературе."Обновленные результаты основного периода ЕГЭ-2021 принесли еще два 400-балльных результата. Сдать на высший балл ЕГЭ сразу по четырем предметам смогли две выпускницы из Москвы: Екатерина Гришина из школы №1514 и Ирина Бродская из школы №1553 имени В.И. Вернадского... Таким образом, по результатам ЕГЭ этого года уже три 400-балльницы", - говорится в сообщении.Отмечается, что обе столичные выпускницы сдавали экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике и ИКТ."Педагоги заинтересовали меня математикой и другими науками, дали всю необходимую базу знаний и даже больше, чем необходимо для ЕГЭ", - рассказала Гришина, слова которой приводит Рособрнадзор.По ее мнению, при подготовке к ЕГЭ и олимпиадам не нужно зацикливаться на учебе и не концентрироваться только на результате. Важно, чтобы изучение предмета доставляло удовольствие. А еще не стоит забывать делать перерывы и отдыхать. В 2021 году Екатерина стала призером нескольких перечневых олимпиад 1 и 2 уровня по математике, призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку."Я рада полученным высоким баллам и тому, что мои усилия и усилия моих учителей привели к такому крутому результату", - поделилась Бродская.Она видит секрет успеха в том, чтобы грамотно распределять время, использовать разнообразные ресурсы, заниматься регулярно. По ее мнению, участие в школьных олимпиадах также помогает в подготовке к ЕГЭ. Бродская в этом году стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Кроме того, выпускница стала участником региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике и физике (в 9 и 10 классе), победителем олимпиады "Физтех" по математике, призером (серебряная медаль) инженерной лиги IEPhO (10 класс). В рамках проекта "Инженерный класс в московской школе" окончила с отличием курс "Защита информации".Поступать в вуз она планирует на направление "Прикладная математика и информатика" или "Прикладная математика и физика".

https://ria.ru/20210706/ege-1740114217.html

https://ria.ru/20210701/dagestan-1739401914.html

https://ria.ru/20210629/sertifikaty-1739006036.html

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россия, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), ростов-на-дону, общество