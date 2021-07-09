https://ria.ru/20210709/dtp-1740575643.html

Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Сочи

Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Сочи - РИА Новости, 09.07.2021

Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Сочи

Водитель рейсового автобуса в Сочи, по предварительной версии, допустил перегрев тормозов на спуске, что привело к ДТП, сообщает прокуратура Краснодарского... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:56

2021-07-09T11:56

2021-07-09T11:56

сочи

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg

КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса в Сочи, по предварительной версии, допустил перегрев тормозов на спуске, что привело к ДТП, сообщает прокуратура Краснодарского края.Утром в посёлке Барановка Хостинского района Сочи произошла авария с участием рейсового автобуса, в котором находились 30 человек. По предварительным данным полиции, водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, столкнулся с грузовичком Hyundai Porter и съехал в кювет. Пострадали 12 человек, все они доставлены в больницу."Предварительно, виновным в совершении ДТП является водитель автобуса, который допустил перегрев тормозов на спуске, в связи с чем не справился с управлением и врезался в впереди едущий автомобиль, после чего зацепил еще один автомобиль и вылетел с дороги, врезавшись в домовладение", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, происшествия