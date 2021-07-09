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Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Сочи
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Сочи - РИА Новости, 09.07.2021
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Сочи
Водитель рейсового автобуса в Сочи, по предварительной версии, допустил перегрев тормозов на спуске, что привело к ДТП, сообщает прокуратура Краснодарского... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:56
2021-07-09T11:56
2021-07-09T11:56
сочи
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса в Сочи, по предварительной версии, допустил перегрев тормозов на спуске, что привело к ДТП, сообщает прокуратура Краснодарского края.Утром в посёлке Барановка Хостинского района Сочи произошла авария с участием рейсового автобуса, в котором находились 30 человек. По предварительным данным полиции, водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, столкнулся с грузовичком Hyundai Porter и съехал в кювет. Пострадали 12 человек, все они доставлены в больницу."Предварительно, виновным в совершении ДТП является водитель автобуса, который допустил перегрев тормозов на спуске, в связи с чем не справился с управлением и врезался в впереди едущий автомобиль, после чего зацепил еще один автомобиль и вылетел с дороги, врезавшись в домовладение", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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сочи, краснодарский край, происшествия
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Сочи
Прокуратура назвала перегрев тормозов на спуске предварительной причиной ДТП с автобусом в Сочи
КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости.
Водитель рейсового автобуса в Сочи
, по предварительной версии, допустил перегрев тормозов на спуске, что привело к ДТП, сообщает прокуратура Краснодарского края
.
Утром в посёлке Барановка Хостинского района Сочи произошла авария с участием рейсового автобуса, в котором находились 30 человек. По предварительным данным полиции, водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, столкнулся с грузовичком Hyundai Porter и съехал в кювет. Пострадали 12 человек, все они доставлены в больницу.
"Предварительно, виновным в совершении ДТП является водитель автобуса, который допустил перегрев тормозов на спуске, в связи с чем не справился с управлением и врезался в впереди едущий автомобиль, после чего зацепил еще один автомобиль и вылетел с дороги, врезавшись в домовладение", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.