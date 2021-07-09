https://ria.ru/20210709/draka-1740480525.html

"Перепутал адрес": что нижегородский таксист сделал со своим пассажиром

"Перепутал адрес": что нижегородский таксист сделал со своим пассажиром - РИА Новости, 09.07.2021

"Перепутал адрес": что нижегородский таксист сделал со своим пассажиром

Нижегородский областной суд на днях рассмотрит жалобу на приговор таксисту Валерию Дагестанскому, который, по версии следствия, до смерти избил пассажира... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:00

2021-07-09T08:00

2021-07-09T08:17

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

нижний новгород

нижегородский областной суд

происшествия

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Виктор Званцев. Нижегородский областной суд на днях рассмотрит жалобу на приговор таксисту Валерию Дагестанскому, который, по версии следствия, до смерти избил пассажира. Прокуратура требовала 12 лет колонии, однако районный суд переквалифицировал статью и вынес вердикт: один год и десять месяцев ограничения свободы. Родственники погибшего с этим категорически не согласны.Перепутали адресВечером 7 ноября 2019 года бизнесмен Сергей Захаров был в гостях — отмечали день рождения. Около полуночи засобирался домой и попросил знакомых вызвать такси. Подвыпившие приятели не расслышали адрес — вместо улицы Шнитникова ввели в приложении улицу Штеменко. Захаров тоже был нетрезв, по пути задремал, поэтому не заметил, что его везут в другой конец города совершенно незнакомой дорогой. Доехав до места, таксист разбудил пассажира, попросил рассчитаться."Судя по показаниям свидетелей, он потребовал оплатить химчистку — за испачканное обувью сиденье, — рассказывает родственник погибшего Дмитрий. — Сережа отказался выходить из салона, хотел, чтобы его отвезли домой. С собой, насколько я знаю, у него было около трех тысяч рублей, и обманывать он никого не собирался. Тем более услугами такси пользовался регулярно". Так или иначе, водителю поведение подвыпившего не понравилось, и он вызвал подмогу. У многих таксистов есть так называемая тревожная кнопка для экстренных ситуаций — когда клиенты ведут себя агрессивно или отказываются платить. Коллеги, которые поблизости и не заняты, сразу мчатся на помощь. На улицу Штеменко прибыли несколько автомобилей. Дальнейшее сняли камеры наружного наблюдения на жилом доме. Видно, как таксист первым бросается на клиента и бьет его по затылку. Пошатываясь, Сергей отходит на пару метров, снимает кофту и пытается нанести ответный удар.В итоге в драку ввязывается другой таксист, спустя пару секунд Захаров падает и теряет сознание. Однако разъяренного водителя это не останавливает — он наносит еще несколько ударов. Избиение прекратилось лишь после того, как напавшего оттащили коллеги.Буйный таксистБригада скорой помочь Захарову не смогла — он скончался на месте. Судебно-медицинская экспертиза установила: причина смерти — черепно-мозговая травма. После нескольких ударов Сергей при падении сильно стукнулся головой о бампер машины, а затем об асфальт. Уголовное дело возбудили по статье 111 части 4 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Таксиста Валерия Дагестанского задержали на сутки. "Сначала он говорил, что Сергей сам упал и ударился головой, — утверждает Дмитрий. — Когда появилась видеозапись, поменял показания. Хотя агрессивное поведение таксиста налицо, суд не арестовал его — оставил под домашним арестом. Нам же вообще заявили, что Сергей мог умереть из-за проблем с сердцем".На фото: Валерий ДагестанскийВо время расследования всплыла интересная деталь из биографии Дагестанского. В январе 2019-го он "неустановленным предметом, похожим на металлическую трубу" избил случайного прохожего. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом ребра и повреждение правого легкого. Таксисту грозил реальный срок, однако он сумел договориться с потерпевшим и возместил расходы на лечение, поэтому в суд дело ушло по статье 118 УК России "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Дело быстро рассмотрели и 1 ноября 2019 года закрыли по примирению сторон. Это случилось ровно за неделю до гибели Захарова.Позже прокуратура пыталась обжаловать вердикт, убеждая судей, что Дагестанский избил прохожего намеренно, а не случайно, поэтому статью обвинения необходимо переквалифицировать на более тяжкую — 111 часть 2 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". В таком случае таксиста ожидали десять лет колонии, однако прежнее решение оставили в силе и от наказания он снова ушел.Мужчина в очках, внешне очень похожий на Дагестанского, также попал на видео во время стычки нижегородских таксистов с коллегами из Мордовии и Чувашии в марте 2020-го. Местных не устроило, что водители из соседнего региона приезжают в их город и оттягивают на себя часть клиентов. Едва не дошло до массовой драки, но вмешалась полиция. "Мягкая" статьяВ декабре 2020-го уголовное дело о гибели Захарова передали в Советский районный суд Нижнего Новгорода. Прокурор запрашивал для Дагестанского 12 лет колонии строгого режима. Однако судья решил, что убивать таксист никого не хотел, поэтому переквалифицировал статью на "Причинение смерти по неосторожности". В итоге Дагестанского приговорили к одному году и десяти месяцам ограничения свободы. Это значит, что ему нельзя посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы города и изменять место жительства без согласия ФСИН. Впрочем, учитывая, что во время следствия и суда водитель полтора года провел под домашним арестом, до окончания исполнения судебных запретов ему осталось всего несколько месяцев.Родные погибшего и прокуратура возмущены постановлением: по их словам, таксиста с таким "послужным списком" следует изолировать от общества и отправить в колонию. Мнения нижегородцев разделились — одни считают, что Дагестанский заслуживает самого сурового наказания. Другие, напротив, уверены, что пьяный пассажир сам провоцировал водителя, вел себя агрессивно, отказывался платить и первым полез в драку.На днях материалы уголовного дела поступили в Нижегородский областной суд, где в ближайшее время состоится слушание. Добавим, что максимальное наказание по статье, по которой следствие обвиняло Дагестанского, — до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210706/ubiystvo-1739996356.html

https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736530674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), нижний новгород, нижегородский областной суд, происшествия