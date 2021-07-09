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Точных трассировок продления М-12 до Тюмени еще нет, заявил Песков
Точных трассировок продления М-12 до Тюмени еще нет, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2021
Точных трассировок продления М-12 до Тюмени еще нет, заявил Песков
Точных трассировок продления автотрассы М-12 до Тюмени и Челябинска пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:53
2021-07-09T12:53
2021-07-09T12:53
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марат хуснуллин
дмитрий песков
владимир путин
челябинск
тюмень
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Точных трассировок продления автотрассы М-12 до Тюмени и Челябинска пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину о продлении автотрассы М-12 "Москва - Казань" до Екатеринбурга. Глава государства предложил продлить ее дальше - до Тюмени и Челябинска. Вице-премьер пообещал выполнить поручение. Позднее Хуснуллин сообщил, что продление дороги обойдется примерно в 200-250 миллиардов рублей. Завершить строительство планируется в 2024 году."Концептуальные планы развития дорожной сети, конечно, есть. И такие перспективные планы тоже неоднократно обсуждались. Но пока это все на уровне такого крупного проекта, пока, как вы понимаете, не было каких-то трассировок, этим будут заниматься уже сейчас после вчерашнего обсуждения", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как именно планируется закольцевать движение по автотрассе.
https://ria.ru/20210708/avtotrassa-1740503094.html
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россия, марат хуснуллин, дмитрий песков, владимир путин, челябинск, тюмень, общество
Точных трассировок продления М-12 до Тюмени еще нет, заявил Песков
Песков заявил, что точных трассировок продления М-12 до Тюмени и Челябинска еще нет